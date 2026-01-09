Musik Justin Bieber: Konzert in Großbritannien?

Justin Bieber -MiMi Mei Fair, February 20, 2023 London, England - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2026, 11:00 Uhr

Justin Bieber könnte 2026 ein großes Comeback-Konzert in Großbritannien geben.

Der 31-jährige Popstar soll beim British Summer Time Festival im Hyde Park auftreten, und das Konzert würde ein großes Comeback für den Chartstürmer bedeuten, der seit 2017 nicht mehr im Hyde Park aufgetreten ist.

Ein Insider sagte gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Sein Team ist sehr darauf bedacht, ihn nicht zu überlasten. Aber letztendlich glauben seine Manager, dass sie ihn zurückholen können. Es hat lange gedauert.“ Bieber letzter vollständiger Auftritt in Großbritannien war 2017, als er beim British Summer Time Festival spielte. Anschließend war der Popstar 2021 Headliner beim Capital’s Jingle Bell Ball in der O2 Arena. Allerdings unterbrach der Sänger seine Welttournee 2022 aufgrund von „Erschöpfung“.

Zuvor hatte der Popstar eine Reihe von Konzerten verschoben, nachdem bei ihm das Ramsay-Hunt-Syndrom diagnostiziert worden war – eine seltene neurologische Erkrankung, die zu einer Gesichtslähmung führte. Anschließend gab Bieber über soziale Medien bekannt, dass er sich aus dem Tournee-Geschäft zurückziehen werde, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren.