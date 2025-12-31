Musik Justin Hawkins schießt erneut gegen Yungblud

Justin Hawkins from The Darkness performs at The Roundhouse in London - Getty - December 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2025, 09:00 Uhr

Der The Darkness-Frontmann ist kein Fan des britischen Alternative-Musikers.

Justin Hawkins warnt, dass die Musikbranche „in Schwierigkeiten“ stecke, wenn Yungblud die Zukunft des Rock darstelle.

Der The Darkness-Frontmann sorgte für Aufsehen, als er Yungbluds Tribut bei den MTV VMAs an Ozzy Osbourne scharf kritisierte. Auch wenn er den Konflikt nicht als „Zoff“ bezeichnen will, steht er zu seinen Aussagen über Yungbluds Einsatz von Autotune. Gegenüber dem ‚Classic Rock‘-Magazin sagte er: „Ich sehe das nicht als Zoff. Wir haben alles gesagt, was wir über die VMAs sagen wollten, und in gewisser Weise war das zynisch, unerquicklich und ein bisschen sch****. Aber dieses „ein bisschen sch****“ bezieht sich auf das Autotune, das in Echtzeit eingesetzt wurde.“

Der 50-Jährige fand deutliche Worte über seinen jungen Musikerkollegen. „Wenn die Zukunft des Rock Autotune braucht, um einen Song zu tragen, dann haben wir ein Problem“, wetterte er. „Und wenn die Zukunft des Rock aus Musicaltheater und Disney kommt – wenn das Ozzys Erbe sein soll, dann sind wir in Schwierigkeiten.“

Justin betonte, dass seine Band „alles gesagt“ habe, was sie sagen wollte. „Der einzige Grund, warum daraus eine anhaltende Fehde geworden ist und er zurückkam mit: ‚Oh, die sind verbittert und neidisch‘, ist, dass sie wissen, dass wir recht haben. Eigentlich ist das ziemlich traurig“, erklärte er.

Zuvor hatte Yungblud die „verbitterten und neidischen“ Rockstars kritisiert, die seinen Osbourne-Tribut bei den MTV VMAs angegriffen hatten. Er stand dort gemeinsam mit Extremes Nuno Bettencourt sowie den Aerosmith-Mitgliedern Steven Tyler und Joe Perry auf der Bühne, um der verstorbenen Black Sabbath-Ikone zu gedenken, die im Juli im Alter von 76 Jahren gestorben war. Im Podcast ‚Trying Not To Die‘ von Jack Osbourne sagte Yungblud: „Sie tun genau das, was sie uns vorwerfen – sie versuchen, sich in eine Unterhaltung einzubringen, um selbst irgendwie relevant zu bleiben, auf dem Rücken davon, dass wir einen der größten Rockstars geehrt haben, der je gelebt hat.“