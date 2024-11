In Halloween-Kostümen Justin und Hailey Bieber teilen seltenen Schnappschuss mit Sohn Jack

Justin und Hailey Bieber sind in diesem Jahr Eltern geworden. (paf/spot)

SpotOn News | 02.11.2024, 10:26 Uhr

Justin und Hailey Bieber haben ihr erstes Halloween als dreiköpfige Familie dokumentiert. Auf Instagram teilten sie Fotos von sich und Sohn Jack in aufeinander abgestimmten Kostümen.

Justin (30) und Hailey Bieber (27) haben zu Halloween ein gemeinsames Bild mit ihrem Sohn Jack Blues geteilt. Dieses Jahr feierten sie das Fest zum ersten Mal zu dritt, nachdem sie Ende August die Geburt ihres Kindes bekannt gaben. Die Bieber-Familie wählte die beliebte Zeichentrick-Serie "Kim Possible" als Thema ihrer Kostüme, wie ein Instagram-Post zeigte.

Süßes Familienkostüm mit Jack als rosa Nagetier

Während Hailey Bieber in die Rolle der namensgebenden Protagonistin schlüpfte, verwandelte sich der Sänger in ihren besten Freund Ron. Sohn Jack war als dessen tierischer Begleiter verkleidet: Das Baby trug für seine Kostümierung als Nacktmull einen rosafarbenen Onesie, in dem er sich an seinen Vater kuschelte. Hailey und Justin Bieber trugen passend zu den Seriencharakteren schwarze Langarmtops sowie Cargohosen und Gürtel mit Taschen. Das Model zeigte sich in einer roten Perücke sichtlich glücklich in den Schnappschüssen. Im letzten Bild streckte sie zudem frech ihre Zunge heraus, während sie den tättowierten Oberkörper ihres Ehemanns berührte.

Dieser feierte den gruseligen Tag auch mit dem Rapper The Kid Laroi (21), der Fotos mit ihm und weiteren Freunden teilte. Der Sänger verkleidete sich dazu als Edward mit den Scherenhänden aus dem gleichnamigen Film von 1990. Hailey Bieber wiederum teilte ein TikTok-Video, in dem sie und ihre Model-Freundin Kendall Jenner (28) Outfits von Paris Hilton (43) und Nicole Richie (43) aus deren einstiger Kultdoku "The Simple Life" nachstylten.

Video News

Weiteres Bild von Jack Bieber

Die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin (58) postete auf ihrem Instagram-Account einen weiteren Beitrag. Ihrer Fotosammlung aus dem Oktober fügte sie ein Bild an, in dem Sohn Jack in einem "Nightmare Before Christmas"-Onesie steckt. Die kleinen Füße verstecken sich unter dicken, weißen Wollsocken.

Ihren Nachwuchs zeigte das Paar erstmals Ende August. In einem Beitrag von Justin Bieber waren die Füße des Neugeborenen unter einer Kuscheldecke zu sehen. "Willkommen zuhause", begrüßte der Musiker sein Baby. Sechs Jahre vor der Geburt heirateten Justin und Hailey Bieber im Oktober 2018.