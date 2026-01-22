Stars Kaley Cuoco dankt Tom Pelphrey für Rückhalt bei Dreharbeiten

Kaley Cuoco - May 2024 - Evening From the Heart Gala - John Ritter Foundation - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2026, 11:00 Uhr

Kaley Cuoco hatte „große Angst“, ihre Tochter für die Arbeit zu verlassen.

Die ‚The Big Bang Theory‘-Schauspielerin, die mit ihrem Verlobten Tom Pelphrey eine zweijährige Tochter namens Matilda hat, war letztes Jahr zwei Monate lang von zu Hause weg, um die neue Mystery-Thriller-Serie ‚Vanished‘ zu drehen, und sie lobte ihren Partner dafür, dass er ihr das leichter gemacht habe.

Sie erzählte ‚Extra‘: „Ich muss sagen, dass ich wirklich Angst hatte. Ich hatte eine zweijährige Tochter und dachte mir: ‚Soll ich wirklich für zwei Monate weggehen?‘ …Ich wusste einfach nicht, ob das die richtige Entscheidung war … Mein Verlobter meinte nur: ‚Du musst gehen. Ich glaube, das wird eine tolle Erfahrung für dich.‘ Er hat mich also wirklich ermutigt, zu gehen, und er hat sich um alles gekümmert, und wir haben quasi für eine Weile die Rollen getauscht, und ohne ihn hätte ich das nicht geschafft.“

Cuoco fügte hinzu, dass sie sehr dankbar dafür ist, dass er ihr „die Sorgen genommen hat“, während sie gleichzeitig ihre Tochter ermutigen wollte, „ihren Träumen zu folgen“. Sie erklärte: „Ich möchte meinem Kind auch zeigen, dass ich es liebe zu arbeiten und dass man sein Ding machen und seinen Träumen folgen muss, aber trotzdem nach Hause kommen und einen Rückzugsort haben sollte. Ich finde es wichtig, ihr das zu zeigen. Außerdem war es ihr völlig egal, dass ich weg war, das kann ich Ihnen sagen.“