Stars Kanye West gesteht: ‚Ich habe den Bezug zur Realität verloren‘

Kanye West - In Los Angeles - March 21, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.01.2026, 19:00 Uhr

Kanye West hat in einem ungewöhnlichen Schritt ein öffentliches Schuldbekenntnis abgelegt und erklärt, während einer manischen Episode den Bezug zur Realität verloren zu haben.

In einer ganzseitigen Anzeige im ‚Wall Street Journal‘ veröffentlichte der Rapper einen offenen Brief, in dem er sich für antisemitische Aussagen, das Lob Adolf Hitlers und den Verkauf von T-Shirts mit Hakenkreuzen entschuldigte.

West schrieb: „Das Beängstigendste an dieser Krankheit ist, wie überzeugend sie ist, wenn sie dir sagt: ‚Du brauchst keine Hilfe.‘ Sie macht dich blind, aber überzeugt dich davon, dass du Einsicht hast. Du fühlst dich mächtig, sicher, unaufhaltsam.“ Weiter erklärte er: „Ich habe den Kontakt zur Realität verloren. Dinge wurden schlimmer, je länger ich das Problem ignorierte. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich zutiefst bereue.“

Besonders eindringlich beschrieb er die Auswirkungen seines Verhaltens auf sein Umfeld: „Einige der Menschen, die ich am meisten liebe, habe ich am schlimmsten behandelt. Ihr habt Angst, Verwirrung, Demütigung und Erschöpfung ertragen.“ Er gestand: „Ich wurde von meinem wahren Selbst getrennt.“

In dem Brief schildert West auch, wie er sich während dieser Phase an das „destruktivste Symbol“ klammerte, das er finden konnte: das Hakenkreuz. Er schrieb: „Ich bedauere zutiefst, was ich in diesem Zustand getan habe, und bin zutiefst beschämt. Ich bin kein Nazi und kein Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen.“

Er berichtete zudem von einer viermonatigen manischen Episode Anfang 2025: „Ich fiel in eine psychotische, paranoide und impulsive Phase, die mein Leben zerstörte.“ Er räumte ein: „Es gab Momente, in denen ich nicht mehr hier sein wollte.“ West bat um Geduld: „Ich bitte nicht um Mitleid oder einen Freifahrtschein. Ich bitte um Geduld und Verständnis, während ich versuche, meinen Weg zurückzufinden.“ Der Brief endet mit der Unterschrift „mit Liebe“.