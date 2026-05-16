Musik Drake ist Spotifys meistgestreamter Künstler des Jahres 2026 an einem einzigen Tag

Drake - FAMOUS - Los Angeles - June - 2019 - Euphoria premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2026, 11:00 Uhr

Der Rapper hat mit seinem neuen Album 'Iceman' rekordverdächtige Streams erreicht.

Drake darf sich Spotifys meistgestreamter Künstler des Jahres 2026 an einem einzigen Tag nennen.

Am Freitag (15. Mai) erschien ‚Iceman‘ – sein neuntes Studioalbum und das erste Solo-Projekt des Musikers seit dem 2023 veröffentlichten ‚For All the Dogs‘. Sowohl die LP als auch der Opener ‚Make Them Cry‘ wurden damit zum bisher meistgestreamten Album beziehungsweise Song des Jahres an nur einem Tag.

Auf Instagram verkündete Spotify: „Am 15. Mai wurde Drake Spotifys meistgestreamter Künstler des Jahres 2026 an einem einzigen Tag, ‚Iceman‘ wurde das meistgestreamte Album des Jahres 2026 an einem einzigen Tag und ‚Make Them Cry‘ wurde der bisher meistgestreamte Song des Jahres 2026 an einem einzigen Tag.“

Der fünffache Grammy-Gewinner enthüllt in den emotionalen Lyrics von ‚Make Them Cry‘, dass sein Vater Dennis Graham an Krebs erkrankt ist. Der Song erschien am Freitag gemeinsam mit ‚Iceman‘ sowie den Überraschungsalben ‚Maid of Honour‘ und ‚Habibti‘. In dem Track singt Drake: „Mein Dad hat gerade Krebs, wir kämpfen uns durch die Stadien. Glaub mir, wenn ich sage, dass es viele Dinge gibt, mit denen ich mich lieber beschäftigen würde. Und diesmal – wenn du mich bittest, tiefer zu gehen, erkläre ich es gerne.“

Drake – mit bürgerlichem Namen Aubrey Graham – spricht später im Song auch über seine Eltern, darunter seine 66-jährige Mutter Sandi Graham. Der Rapper und Sänger fährt fort: „Ich weiß sicher, dass meine Eltern mich ansehen und jemanden sehen, der alles überwunden hat. Und wenn ich heutzutage auf sie zurückblicke, sehe ich ein älteres Paar.“

Außerdem nutzt Drake den Song, um seine Sorgen über das Älterwerden zuzugeben. „Ich werde bald vierzig, Mann, ich kämpfe mit dem Älterwerden. Ich kämpfe mit der Tatsache, dass das Album noch nicht mal draußen ist und sich die Leute schon beschweren. Scheiß drauf, ich kämpfe gegen das Label“, rappt er.

Drakes Team platzierte zudem einen riesigen Eisturm – schätzungsweise rund 4,5 Meter hoch, sechs Meter lang und 4,5 Meter breit – auf einem Parkplatz im Zentrum von Toronto in Kanada. Laut Drake befand sich darin das Veröffentlichungsdatum von ‚Iceman‘. Die Promo-Aktion – zusätzlich zu einer Ankündigung in den sozialen Medien – folgte auf Drakes Aussage in einem Interview mit ‚Complex‘, dass er den üblichen Album-Release-Prozess satt habe und eine „Herausforderung“ gebraucht habe.