Film Karl Urban brauchte beim Dreh von ‚The Bluff‘ jeden Tag einen ‚doppelten Tequila‘

Karl Urban - Thor Ragnarok premiere 2017 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2026, 14:00 Uhr

Der Schauspieler spricht offen über die Herausforderungen des Drehs zum Amazon-Prime-Abenteuerfilm.

Karl Urban brauchte nach eigenen Angaben am Ende jedes Drehtages zu ‚The Bluff‘ einen „doppelten Tequila“.

Der 53-jährige Schauspieler spielt in dem neuen Amazon-Prime-Abenteuerfilm an der Seite von Priyanka Chopra einen Piraten – und verriet, dass die anstrengenden Dreharbeiten ihn nach Feierabend nach einem starken Drink verlangen ließen. Im Podcast ‚The Discourse‘ erzählte Karl: „Am Ende jedes einzelnen Tages habe ich erst mal alles abgelegt – und dann stand schon ein doppelter Tequila bereit für die Autofahrt nach Hause.“

Priyanka, die gemeinsam mit ihm im Podcast zu Gast war, gab lachend zu, dass auch sie nach jedem Drehtag etwas Hochprozentiges gebraucht habe. Sie scherzte: „Ich brauchte auf jeden Fall eine Tetanus-Impfung – und eine Margarita und eine Flasche Wein.“ Der Film wurde in Australien gedreht, das im Film die Cayman Islands darstellt.

Karl betonte, dass die Originalschauplätze dem Projekt zusätzliche Authentizität verliehen hätten. „Je mehr Arbeit man in etwas steckt, desto besser sieht man das Ergebnis später auf der Leinwand … Alles vor Ort zu drehen, verleiht dem Ganzen eine echte Authentizität“, erläuterte er. „Für uns als Schauspieler ist es viel leichter, uns hineinzuversetzen, wenn wir draußen in den Elementen sind.“

Trotzdem seien die Dreharbeiten hart gewesen. Priyanka gab zu, es habe „keine Zeit gegeben, krank zu werden.“ Dafür sei überhaupt kein Spielraum gewesen. „Aber ich meine, es sieht großartig aus – und es ist großartig geworden“, betonte sie.

Die Schauspielerin sprach zudem über ihre Rolle als ehemalige Piratin, die entschlossen ist, ihren Sohn um jeden Preis zu beschützen. Dabei habe sie auf ihre eigenen Erfahrungen als Mutter zurückgegriffen. „Ich war gerade frischgebackene Mutter, als mir das Drehbuch geschickt wurde. Meine Tochter war zwei Jahre alt. Und ich würde jemandem den Kopf abreißen, wenn er ihr etwas antun wollte“, enthüllte die 43-Jährige. „Diese Motivation kannte ich also genau.“ ‚The Bluff‘ erscheint am 25. Februar bei Amazon Prime Video.