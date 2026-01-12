Stars Kate Beckinsale versucht, ihrer Trauer ‚davonzulaufen‘

Kate Beckinsale - The Summer Gala by Gala One 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.01.2026, 09:00 Uhr

Kate Beckinsale versucht, ihrer Trauer 'davonzulaufen', während sie den Jahrestag des Todes ihres Stiefvaters Roy Battersby begeht.

Kate Beckinsale hat ihrem Stiefvater Roy Battersby zum zweiten Jahrestag seines Todes eine emotionale Hommage gewidmet.

Die 52-jährige Schauspielerin gab zu, dass sie von „Erschöpfung und Traurigkeit“ überwältigt sei, als sie an den Tod des TV-Regisseurs erinnerte, der im Januar 2024 im Alter von 87 Jahren starb. Zu einer Reihe von Fotos von sich und Roy schrieb Kate auf Instagram: „Ich merke, dass ich immer noch vergeblich versuche, meiner Trauer davonzulaufen, weil es mir am zweiten Jahrestag deines Nicht-mehr-Hier-Seins so schwergefallen ist, durch mein Handy zu gehen, um Fotos von dir zu finden. […] Erschöpfung und Traurigkeit überkommen einen – und dann erinnert man sich.“

Kate war erst fünf Jahre alt, als ihr Vater Richard Beckinsale im Alter von 31 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Zudem verlor sie im vergangenen Juli auch ihre Mutter Judy Loe, die 78 Jahre alt wurde. Kürzlich wehrte sie sich gegen Trolle in den sozialen Medien, die sich über ihren Gewichtsverlust lustig machten, und erklärte, dieser sei darauf zurückzuführen, dass ihr Körper nach dem Tod ihrer Mutter und ihres Stiefvaters „heruntergefahren“ habe. Eine sichtlich emotionale Kate sagte: „2025 war ein wirklich, wirklich hartes Jahr. Es war auch das letzte Jahr, in dem meine unglaubliche Mutter auf diesem Planeten war. Deshalb fühle ich mich sehr hin- und hergerissen, es loszulassen.“ Der ‚Pearl Harbor‘-Star fuhr fort: „Eine unglaublich große Menge an Leid – und was ich dazu sagen kann: Es sorgt nicht gerade dafür, dass man großen Appetit hat.“