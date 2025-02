Musik Kate Bush: Sie setzt sich gegen eine Änderung des KI-Urheberrechtsgesetzes ein

Kate Bush - 2001 - GETTY - Q Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2025, 16:00 Uhr

Kate Bush, Damon Albarn und Yusuf/Cat Stevens gehören zu den mehr als 1.000 Künstlern, die aus Protest gegen die von der britischen Regierung vorgeschlagenen Änderungen des Urheberrechtsgesetzes für KI ein stummes Album veröffentlichten.

Auf der Titelliste von ‚Is This What We Want?‘ ist zu lesen: „Die britische Regierung darf Musikdiebstahl nicht legalisieren, um KI-Unternehmen zu begünstigen.“

Die Künstler, darunter auch Annie Lennox, The Clash, Bastille, Jamiroquai und Billy Ocean, machen sich Sorgen über die Pläne, das Gesetz zu ändern, wodurch Künstlern die Möglichkeit genommen werden könnte, sich gegen die Auswertung ihrer Werke durch KI-Algorithmen zu entscheiden. Die Musiker befürchten, dass dies die Kreativbranche zerstören könnte. ‚Wuthering Heights‘-Sängerin Bush erklärte in einem Statement: „Werden unsere Stimmen in der Musik der Zukunft ungehört bleiben?“ Alle Einnahmen der neuen Platte werden an die gemeinnützige Organisation Help Musicians gespendet. Im Januar forderten Stars wie Sir Paul McCartney und Sir Elton John eine stärkere Regulierung, um Künstler vor künstlicher Intelligenz zu schützen. Die Beatles-Legende McCartney sagte bei einem Auftritt bei ‚Sunday With Laura Kuenssberg‘: „Wenn Sie also ein Gesetz durchbringen, stellen Sie sicher, dass Sie die kreativen Denker, die kreativen Künstler schützen, sonst werden Sie sie nicht mehr haben.“