Stars Kate Cassidy ist sich sicher, Liam Payne hätte sich One-Direction-Reunion gewünscht

Liam Payne and Kate Cassidy in Paris March 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.02.2025, 11:00 Uhr

Kate Cassidy, die trauernde Freundin von Liam Payne, ist sich sicher, dass der Sänger sich eine Reunion von One Direction gewünscht hätte.

Der Sänger, der 2010 der erfolgreichen Gruppe beigetreten war, als sie bei ‚The X-Factor‘ zusammengeführt wurden, starb im Oktober 2024 im Alter von nur 31 Jahren nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires, Argentinien. In seinem Zimmer wurden Berichten zufolge Drogenutensilien gefunden, was seine Influencer-Freundin Kate (25) völlig erschütterte.

In ihrem ersten Interview seit Liams Tod erzählte sie jetzt der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Liam liebte One Direction. Es war ein so großer Teil seines Lebens und seiner Karriere. Wer konnte sie nicht lieben?“ Kate ist sich sicher, dass sämtliche Fans auf die immer wieder angedeutete Reunion gewartet haben – inklusive Liam. Sie meint zu wissen, dass der Sänger sich ein Wiedersehen mit seinen Bandkollegen gewünscht hätte: „Liam wäre in der Zukunft mehr als glücklich gewesen, das zu machen. Er war so stolz auf die Jungs. Er liebte sie so sehr, dass sie für ihn wie Brüder waren.“

Nach Liams Tod wurden Hotelangestellte, darunter der Manager und ein Empfangschef, wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, während andere wegen Drogenvergehen vor Gericht stehen. Der plötzliche Tod des Künstlers hinterließ nicht nur bei seinen Fans eine Lücke, sondern auch in der Band, die er mit aufgebaut hatte. One Direction mit Liam und seinen Bandkollegen Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan und Zayn Malik, wurde in den 2010ern eine der größten Boybands der Welt.