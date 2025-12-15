Stars Kate Hudson durch Sir Paul McCartney zu Album inspiriert

Kate Hudson attends the Song Sung Blue - Berlin Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.12.2025, 19:00 Uhr

Kate Hudson ließ sich durch Sir Paul McCartney dazu inspirieren, ein Album aufzunehmen.

Die ‚Song Sung Blue‘-Darstellerin veröffentlichte ihr Debütalbum ‚Glorious‘ vergangenes Jahr. Sie erklärte, dass sie eine Art Aufwachmoment hatte, nachdem sie den Beatles-Star auf dem Glastonbury Festival erlebt und erkannt hatte, dass sie nicht „glücklich“ mit ihrem bisherigen beruflichen Output gewesen sei.

Sie sagte dem ‚Guardian‘: „Es war Pauls 80. Geburtstag und ich saß am Bühnenrand und sah zu, wie er Glastonbury headlinte.“ Am nächsten Morgen sei sie emotional aufgewacht und habe gedacht: „Ich bin nicht glücklich mit meinem Output! Ich bin nicht nur Schauspielerin. Ich bin mein ganzes Leben Musikerin und hatte nie den Mut, etwas daraus zu machen.“ Sie habe beschlossen, mehr Risiken einzugehen und „mehr scheitern“ zu wollen. Die 46-Jährige sagte, sie wolle nach Pauls Auftritt nicht länger „kompromittieren“, um anderen zu gefallen. Sie erklärte weiter, der Moment habe sie über Menschen nachdenken lassen, die Kompromisse eingehen – und solche, die es nicht tun. Als Frau in der Branche müsse man häufig nachgeben; sie habe zwar in Komödien Erfolg, fühle sich aber dennoch oft zu Kompromissen gezwungen.

Hudson, die vor allem für romantische Komödien bekannt ist, sagte, es bleibe ihr „Lieblingsgenre“, sei aber in den letzten Jahren „verwässert“ worden: „Weißt du was? Sie sind mein Lieblingsgenre. Ich liebe sie und werde nie aufhören, sie zu drehen. Ich denke nur, sie müssen besser werden.“ Moderne Algorithmen erschwerten es, wirklich gute Romcoms zu machen. Die besten Werke stammten von Talenten wie Nora Ephron und James L. Brooks und hätten Bestand „für immer“.