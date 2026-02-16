Stars Kate Hudson über Rollenklischees in Hollywood

Kate Hudson attends the Song Sung Blue - Berlin Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2026, 09:00 Uhr

Kate Hudson fand es „schwierig“, sich von romantischen Komödien zu lösen.

Die 46-jährige Schauspielerin ist vor allem für ihre Arbeit in Feel-Good-Filmen wie ‚Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen‘, ‚Bride Wars – Beste Feindinnen‘ und ‚Ein Schatz zum Verlieben‘ bekannt. Obwohl sie viel Freude an der Arbeit an diesen Filmen hat, glaubt sie, dass sie Regisseure davon abgehalten haben, sie für anspruchsvollere Rollen in Betracht zu ziehen.

Auf der Bühne des Santa Barbara International Film Festivals sagte sie laut Hollywood Reporter: „Es war klar, dass die Branche mich gerne für solche Rollen engagierte, und mein Ziel, meine Hoffnung war es, das Beste aus ihnen zu machen. Damals gab es auch viele andere Faktoren: Man hat sein Team, man hat Leute, die sagen: ‚Wir finden wirklich, du solltest das machen, das sind großartige Regisseure.‘ Und dann gibt es Momente, in denen man sich denkt: ‚Das ist eine Menge Geld, und ich bin alleinerziehende Mutter.'“ Hudson fügte hinzu: „Aber ich begann zu denken: Ich möchte wirklich etwas anderes machen. Und ich glaube, wenn man mit diesem Genre wirklich berühmt wird, fällt es bestimmten Filmemachern schwer, einen in etwas anderem zu sehen als dem, was wir sehen.“

Hudson glaubt, dass es viel schwieriger ist, eine erfolgreiche romantische Komödie zu drehen, als es den Anschein hat. Sie sagte: „Ich denke, es ist eines der schwierigsten Genres, das man richtig hinbekommen muss. [Romantische Komödien müssen mit der Absicht angegangen werden], wie jeder andere großartige Film auch, und nicht mit der Absicht, eine romantische Komödie zu drehen.“

Nachdem sie für ihren neuesten Film ‚Song Sung Blue‘ ihre zweite Oscar-Nominierung erhalten hat, hofft sie, dass sich ihr weitere Gelegenheiten bieten werden, neue Dinge auszuprobieren. Sie sagte: „Das fühlt sich wie der Beginn einer Phase an, in der ich mich vielleicht ein bisschen mehr verändern kann, als ich es in der Vergangenheit konnte.“ Die Darstellerin erhielt ihre erste Oscar-Nominierung für ‚Almost Famous – Fast berühmt‘.