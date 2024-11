Stars Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt: Baby Nummer 3 ist da

Katherine Schwarzenegger - Kate Spade fashion show - Sept 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2024, 09:00 Uhr

Die Stars haben ihr drittes gemeinsames Kind bekommen.

Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt haben ihr drittes gemeinsames Kind bekommen.

Die 34-jährige Autorin, die bereits Eloise Christina (2) und Lyla Maria (2) mit dem Filmstar großzieht, hat über die sozialen Medien bekannt gegeben, dass sie einen kleinen Jungen namens Ford zur Welt gebracht hat.

In einem gemeinsamen Post auf Instagram schreiben Katherine und Chris: „Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohnes Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt bekannt zu geben. Mama und Baby sind wohlauf und Fords Geschwister sind von seiner Ankunft begeistert. Wir fühlen uns so gesegnet und dankbar. In Liebe, Katherine und Chris“. Der Social-Media-Post bestätigte auch, dass Katherine ihren Sohn am 8. November zur Welt gebracht hat. Chris hat zudem den 12-jährigen Jack aus seiner Beziehung mit Anna Faris.

Kürzlich hat sich der Hollywood-Star über seinen Erziehungsstil geäußert und verraten, dass er möchte, dass sich seine Kinder „wohl fühlen, wenn sie sich ausdrücken“. Er erzählte ,E! News‘: „Ich glaube, es gibt ein neues Zeitalter der Erziehung. „Ich bin damit aufgewachsen, dass ich immer genau das getan habe, was meine Eltern gesagt haben. Ich wusste nie, dass ich ,Nein‘ zu meinen Eltern sagen konnte. Und jetzt bin ich ein Typ, der nicht super … nicht super gesund mit seinen eigenen Emotionen umgehen konnte. Wir versuchen also, sie so zu erziehen, dass sie sich wohl fühlen, wenn sie ihre Gefühle ausdrücken.“