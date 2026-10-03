Stars Kathleen Turner reagiert auf Michael Douglas‘ Enthüllung ihrer geheimen Liebesaffäre

Michael Douglas and Kathleen Turner - AVALON - NY - June 2012 - CityMeals on Wheels Charity Event BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2026, 12:00 Uhr

Kathleen Turner hat gelassen darauf reagiert, dass Michael Douglas nach mehr als vier Jahrzehnten ihre frühere Liebesaffäre öffentlich bestätigt hat.

Der 82-jährige Schauspieler enthüllt in seinen Memoiren ‚One Helluva Ride‘, dass sich die beiden während der Dreharbeiten zu ‚Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten‘ 1984 in Mexiko ineinander verliebten. Turner zeigte sich gegenüber ‚People‘ wenig beeindruckt von der neuen Aufmerksamkeit für die jahrzehntealte Geschichte. „Um Himmels willen, was für ein Wirbel um etwas, das 40 Jahre her ist!“, sagte die heute 72-Jährige. Sie liebe Douglas weiterhin und freue sich darauf, sein Buch zu lesen.

In einem von ‚PEOPLE‘ veröffentlichten Auszug aus ‚One Helluva Ride‘ räumt Douglas ein, dass er und Turner jahrzehntelang nicht die Wahrheit über ihre Beziehung erzählt hätten. Die Chemie zwischen ihnen sei derart offensichtlich gewesen, dass Zuschauer schon lange vermutet hätten, während der Dreharbeiten sei mehr zwischen ihnen passiert. Trotzdem hätten sie dies sowohl im Zusammenhang mit ‚Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten‘ als auch später bei ‚Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil‘, ‚Der Rosenkrieg‘ und sogar bei Presseterminen zu ‚The Kominsky Method‘ bestritten.

Die öffentliche Version habe stets gelautet, dass sie zwar eine außergewöhnliche Chemie gehabt hätten, beide „schreckliche Flirts“ gewesen seien und sich zueinander hingezogen gefühlt hätten, eine Affäre aber nie stattgefunden habe. Douglas schreibt dazu nun knapp in seinen Memoiren: „Das war eine Lüge.“ Mit dem Dementi habe er damals seine Frau und seinen Sohn schützen wollen. Tatsächlich seien Turner und er zunächst Freunde und Co-Stars und schließlich ein Liebespaar geworden. Nach langen Drehtagen im Dschungel hätten sie gemeinsam gegessen oder den Abend mit anderen Mitgliedern des Teams verbracht. Anschließend habe er sich heimlich in Turners Hotelzimmer geschlichen. „Es gab keine Kameras in Aufzügen, keine Assistenten, die mit Handys Fotos machten“, erinnert sich Douglas an eine Zeit, in der eine solche Affäre noch wesentlich leichter geheim zu halten gewesen sei. Auch die übrigen Darsteller und Regisseur Robert Zemeckis hätten nichts davon gewusst.

Die Situation änderte sich, als Douglas‘ damalige Ehefrau Diandra und der gemeinsame Sohn Cameron die Dreharbeiten in Mexiko besuchten. Diandra sei misstrauisch geworden und habe Turner darauf hingewiesen, dass sie und Douglas nach wie vor verheiratet seien. Nach diesem Besuch beendeten Douglas und Turner ihre Affäre. Der Schauspieler kehrte zu seiner Ehefrau zurück, nach eigener Einschätzung vor allem wegen seines Sohnes. Rückblickend hält er diese Entscheidung für falsch. „Wir hätten nicht wieder zusammenkommen sollen“, schreibt Douglas. Nach ihrer ersten Trennung sei die Ehe nie wieder dieselbe gewesen.

Turner hatte die Affäre bislang ebenfalls nie bestätigt, in der Vergangenheit allerdings bereits eingeräumt, sich damals Hoffnungen auf eine Beziehung mit Douglas gemacht zu haben. Gegenüber ‚Closer‘ sagte sie einst: „Ich sehnte mich danach.“ Weil Douglas und seine Frau zu diesem Zeitpunkt getrennt gelebt hätten, habe sie geglaubt, dass es eine Chance für sie beide geben könnte.