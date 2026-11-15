Stars Katie Price fühlt sich befreit: ‚Ich habe alle toxischen Menschen aus meinem Leben gestrichen‘

Katie Price - MAY 2025 - GETTY - Speaking at The Cambridge Union BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2026, 13:00 Uhr

Katie Price fühlt sich befreit: 'Ich habe alle toxischen Menschen aus meinem Leben gestrichen.'

Katie Price hat nach eigenen Angaben einen wichtigen Schritt zu mehr persönlicher Freiheit gemacht.

Die 48-Jährige ist überzeugt, dass ihr Leben deutlich besser geworden ist, seit sie sich von Menschen getrennt hat, die ihr nicht guttaten. Auch eine Therapie und ihre ADHS-Diagnose hätten ihr dabei geholfen, sich selbst besser zu verstehen und mit ihrer Vergangenheit umzugehen. Im Gespräch mit dem Magazin der britischen Zeitung ‚The Sunday Times‘ erklärte das ehemalige Glamourmodel, dass die Ereignisse der vergangenen Jahre oft so schnell aufeinandergefolgt seien, dass sie kaum Zeit gehabt habe, diese zu verarbeiten. Eine Therapie und die Diagnose einer schweren Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) hätten ihr jedoch geholfen, ihre persönlichen Trigger besser zu erkennen. „Vor meiner Diagnose im Sommer 2023 habe ich einige schlimme Dinge durchgemacht. Dazu gehörte auch ein Suizidversuch, nachdem ich einen Zusammenbruch erlitten hatte. Mein Leben war unglaublich chaotisch. Aber inzwischen habe ich die Traumata aufgearbeitet und bin auf dem Weg aus dieser schwierigen Zeit“, berichtete Price.

Mittlerweile verzichtet Katie Price auf ein festes Management und möchte auch keinen Mann mehr an ihrer Seite haben, der ihr Leben bestimmt. „Ich habe mich von all den toxischen Menschen getrennt, von denen ich wusste, dass sie mir nicht guttun und mich möglicherweise auf einen falschen Weg bringen könnten. Das fühlt sich nach Freiheit an. Ich habe die Kontrolle über mein Leben“, betonte sie. Eine wichtige Stütze ist dabei ihre Schwester Sophie. Die beiden betreiben gemeinsam einen Podcast, außerdem unterstützt Sophie Katie bei beruflichen Angelegenheiten. Die Rolle einer Managerin soll sie allerdings nicht übernehmen. „Sie gibt mir Ratschläge, aber die Entscheidungen treffe ich selbst“, stellte Price klar. Auch ihre psychische Verfassung habe sich inzwischen so weit verbessert, dass Sophie nicht mehr ständig befürchten müsse, einen beunruhigenden Anruf zu erhalten.

Bei ihren Beziehungen hält sich Sophie inzwischen ebenfalls zurück. Katie, die bereits mit Peter Andre, Alex Reid, Kieran Hayler und Lee Andrews verheiratet war, möchte sich nicht in ihre Partnerwahl hineinreden lassen. „Ich bin 48 und werde mit demjenigen zusammen sein, mit dem ich zusammen sein möchte. Ich war viermal verheiratet und kenne das alles bereits. Ich habe eine Paartherapie gemacht und weiß, was ich will“, erklärte sie. Auch ein anderes Thema sorgt zwischen den Schwestern gelegentlich für Diskussionen: Katies zahlreiche Schönheitsoperationen. Sophie mache sich zwar Gedanken über die Körperwahrnehmungsstörung ihrer Schwester, doch Price möchte sich nicht davon abhalten lassen, weitere Eingriffe vornehmen zu lassen. „Ich muss es nicht machen, aber ich möchte es. Und ich kann mit meinem Körper machen, was ich will. Mir ist bewusst, dass jede Vollnarkose ein Risiko bedeutet. Aber es ist meine Entscheidung. Mein Körper, meine Regeln“, sagte sie.