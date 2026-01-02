Musik KATSEYE veröffentlichen neuen Song ‚Internet Girl‘ nach Enthüllung von Todesdrohungen

Bang Showbiz | 02.01.2026, 18:00 Uhr

KATSEYE veröffentlichen neuen Song 'Internet Girl' nach Enthüllung von Todesdrohungen.

KATSEYE haben den neuen Song ‚Internet Girl‘ veröffentlicht, nachdem sie bekannt gegeben hatten, dass sie Ziel von Todesdrohungen geworden sind.

Die K-Pop-Girlgroup thematisiert in dem Song die Schattenseiten des öffentlichen Lebens, darunter Hass und Anfeindungen in den sozialen Medien. Bandmitglied Lara Raj hatte kürzlich enthüllt, dass die für einen Grammy nominierte Girlgroup Opfer von Todesdrohungen und rassistischen Belästigungen geworden sei. Die 20-jährige Sängerin, die tamilisch-indische Wurzeln hat und US-Bürgerin ist, sagte, sie sei von dem Ausmaß des Missbrauchs überwältigt gewesen. Gegenüber BBC News erklärte sie: „Ich versuche mir zu sagen, dass es egal ist, aber wenn dir 1.000 Menschen Todesdrohungen schicken, ist das verstörend. Auch wenn es wahrscheinlich nicht passiert, ist es belastend.“

Raj gab außerdem bekannt, dass sie fälschlicherweise bei der US-Einwanderungsbehörde ICE gemeldet worden sei, mit der Behauptung, sie „arbeite und lebe ohne rechtliche Genehmigung in den Vereinigten Staaten“. Als Reaktion auf den Online-Hass zog sich Raj aus den sozialen Medien zurück. Sie sagte: „Ich habe Twitter (jetzt X) gelöscht. Ich habe gemerkt, dass ich nicht das Publikum für die Meinungen anderer Menschen bin.“ KATSEYE, die bei den Grammys 2026 als Best New Artist nominiert sind, haben keine genauen Details zu den Drohungen veröffentlicht.

Die Gruppe betonte zuletzt, ihr größtes Ziel sei es, einen „echten kulturellen Einfluss“ zu haben und die Popmusik zu verändern. Die in Los Angeles ansässige K-Pop-inspirierte Girlgroup – die 2023 in der Reality-Show ‚Dream Academy‘ gegründet wurde – feierte kürzlich ihr Live-Debüt im Vereinigten Königreich mit einem intimen Konzert in Londons Exhibition White City im Rahmen eines exklusiven Fan-Showcases. Sophia erklärte, dass die Gruppe – bestehend aus Daniela, Manon, Megan und Yoonchae – Menschen auf der ganzen Welt das Gefühl geben wolle, „gesehen zu werden“. Sie sagte: „Einen echten kulturellen Einfluss zu haben, ist unser größtes Ziel – also Repräsentation und die Veränderung der Popmusik. Ein wichtiger Punkt bei uns ist unsere Vielseitigkeit. Wir verändern uns mit jedem Projekt. Selbst auf jeder EP ist jeder Song anders, und das ist uns wichtig.“