Stars Katy Perry und Justin Trudeau haben ‚Begegnung in Kanada sehr genossen‘

SiriusXM studios 2024 - Katy Perry - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin und der Ex-Premierminister sollen sich auf allen Ebenen gut verstehen.

Katy Perry und Justin Trudeau „hatten eine wunderbare Zeit zusammen in Kanada“.

Die 40-jährige Popsängerin und der ehemalige kanadische Premierminister wurden im Juli beim gemeinsamen Abendessen gesehen, was Spekulationen auslöste, sie könnten ein Paar sein. Ein Insider verriet gegenüber ‚People‘: „Justin und Katy fühlen sich auf mehreren Ebenen definitiv zueinander hingezogen und hatten eine wunderbare Zeit zusammen in Kanada. Sie haben festgestellt, dass sie in vielen Dingen übereinstimmen, und haben ihre Begegnung in Kanada – so kurz sie auch war – sehr genossen.“

Der Politiker sei überrascht gewesen, dass ihr Treffen so viel Aufmerksamkeit erregte. „Justin wusste nicht, dass so viele Menschen von dem privaten Dinner erfahren würden“, fügte der Vertraute hinzu. „Er war außerdem überrascht über das internationale Interesse und darüber, dass es tagelang derart hohe Wellen schlug.“ Derzeit hätten Katy und Justin keine klar definierte Beziehung. Der Ex-Premierminister würde ihre Verbindung „lieber etwas diskreter halten“.

Anfang dieses Monats behauptete ein weiterer Insider, dass Katy und Justin „viel gemeinsam haben“, nachdem die beiden zusammen in Montreal gesichtet wurden. „Sie interessieren sich füreinander, aber es wird eine Weile dauern, bis klar ist, wohin das führt. Sie reist um die Welt und er findet gerade heraus, wie sein Leben aussieht, jetzt, da er nicht mehr Premierminister Kanadas ist – aber es gibt eine Anziehung“, schilderte der ‚People‘-Insider.

Die Sängerin – die sich dieses Jahres von ihrem Ex-Verlobten Orlando Bloom getrennt hat – und den 53-Jährigen verbindet auch die Liebe zur Musik. „Musik ist eines von vielen Dingen, die sie teilen können. Beide sind Idealisten und leben noch in einer Welt, in der sie glauben, Verbesserungen bewirken zu können, auch wenn es schwieriger geworden ist“, so der Insider.