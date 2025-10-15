Stars Katy Perry und Justin Trudeau sind ‚definitiv verknallt‘

SiriusXM studios 2024 - Katy Perry - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2025, 11:00 Uhr

Die Popsängerin soll seit einigen Monaten mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister anbändeln.

Katy Perry und Justin Trudeau sind Berichten zufolge „ziemlich angetan voneinander“.

Die Popsängerin und der ehemalige kanadische Premierminister sollen in den vergangenen Monaten eine Romanze begonnen haben. Nun verriet ein Insider, was die beiden verbindet: Neben der „gegenseitigen Anziehung“ seien beide „klug“ und würden gerne „über ernste Themen sprechen“.

Gegenüber dem ‚People‘-Magazin erklärte der Vertraute: „Sie stehen seit Mitte des Sommers in Kontakt, konnten aber wegen ihres vollen Terminkalenders bislang nicht allzu viel Zeit miteinander verbringen. Auch Justin ist beschäftigt und beide haben familiäre Verpflichtungen. Sie teilen viele Interessen und lassen es beim Dating einfach auf sich zukommen. Aber sie sind definitiv ineinander verknallt – und das schon seit einer Weile.“

Der 53-Jährige habe großen Gefallen an der Chartstürmerin gefunden. „Justin hält sehr viel von ihr. Ihre Beziehung hatte Zeit, sich sowohl auf einer freundschaftlichen und intellektuellen Ebene als auch durch eine starke gegenseitige Anziehung zu entwickeln. Diese Romanze hat Substanz.“

Zuvor hatte ein Vertrauter behauptet, Katy und Justin hätten „viel gemeinsam“. Die beiden wurden bereits zusammen in Montreal gesehen. „Sie interessieren sich füreinander, aber es wird etwas dauern, bis klar ist, wohin das führt. Sie reist um die Welt, und er orientiert sich neu, seit er nicht mehr Premierminister von Kanada ist – aber es gibt eine Anziehung. Sie haben viel gemeinsam“, so der ‚People‘-Insider.

Die ‚Roar‘-Interpretin hatte sich Anfang dieses Jahres von ihrem Ehemann Orlando Bloom getrennt, dem Vater ihrer kleinen Tochter Daisy. Justin ist seit 2023 wieder Single, nachdem seine Ehe mit Sophie Grégoire – mit der er drei Kinder hat – nach 18 Jahren endete.