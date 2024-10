Film Ke Huy Quan: Rolle in ,Fairytale in New York’

Ke Huy Quan - US Premiere - Indiana Jones and the Dial of Destiny - ABImages BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2024, 16:00 Uhr

Der Schauspieler wird in dem neuen Actionthriller mitspielen.

Ke Huy Quan wird im neuen Actionthriller ,Fairytale in New York‘ mitspielen.

Der 53-jährige ,Everything Everywhere All at Once’-Schauspieler wird die Hauptrolle in dem neuen Lionsgate-Streifen spielen, der einen unscheinbaren Taxifahrer in New York City an Heiligabend begleitet, der eine letzte Fahrt unternimmt, bevor er mit seinem entfremdeten Sohn Weihnachten feiert.

Nach einer Auseinandersetzung mit einer Bande begibt sich der Taxifahrer auf eine unerbittliche Mission, um das gestohlene Weihnachtsgeschenk seines Kindes von den Verbrechern zurückzuholen. Die Regie des kommenden Films übernimmt ,Sisuk‘-Regisseur Jalmari Helander, während die ,Black Adam‘-Autoren Rory Haines und Sohrab Noshivani das Drehbuch schreiben werden. Beau Flynn produziert das Projekt über sein FlynPictureCo.-Banner. Adam Fogelson, der Vorsitzende der Lionsgate Motion Picture Group, verkündete in einem Statement: „Als wir uns ,Sisu‘ ansahen, wussten wir sofort, dass Jalmari ein Filmemacher ist, mit dem wir wieder zusammenarbeiten möchten. ,Fairytale in New York‘ ist ein unglaublich unterhaltsamer, spannender Actionfilm und eine emotional mitreißende Familiengeschichte. Und hin und wieder erreicht ein Schauspieler seinen Höhepunkt. Ke Huy Quan erlebt diesen Moment aktuell und seine umfassende Erfahrung mit Action vor und hinter der Kamera sowie seine außergewöhnliche Sympathie machen ihn zum perfekten Schauspieler für dieses Projekt.” Der ,Die Goonies’-Star wird zudem an der Seite von Ariana DeBose in Universal Pictures‘ neuer Actionkomödie ,Love Hurts’ zu sehen sein, die im Februar nächsten Jahres in die Kinos kommt.