Film Kehrt Michael Caine aus dem Ruhestand zurück?

Sir Michael Caine at The Great Escaper premiere at BFI Southbank in London - Getty - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2025, 11:00 Uhr

Der legendäre Schauspieler scheint sich für 'The Last Watch Hunter 2' noch einmal vor die Kamera zu wagen.

Sir Michael Caine scheint seine Schauspielrente zu beenden, um in ‚The Last Witch Hunter 2‘ mitzuspielen.

Der 92-jährige Star steht kurz davor, wieder vor die Kamera zu treten, indem er seine Rolle als 36th Dolan in der Fortsetzung des Fantasy-Actionfilms von 2015 übernimmt, in dem auch Vin Diesel als Hauptfigur Kaulder zurückkehrt. Laut ‚Variety‘ ist ein Deal für Caine noch nicht endgültig abgeschlossen, aber die Filmikone soll voraussichtlich wieder als Priester auf der großen Leinwand zu sehen sein. ‚Lionsgate‘ und Diesels Produktionsfirma ‚One Race Films‘ treiben das Projekt derzeit mit Hochdruck durch die Entwicklungsphase. Zur Bestätigung der Fortsetzung sagte Adam Fogelson, Vorsitzender der ‚Lionsgate Motion Picture Group‘, in einem Statement: „‚The Last Witch Hunter‘ hat sich seit seinem Kinostart zu einem globalen Fan-Favoriten entwickelt, mit Zuschauern, die den Film im letzten Jahrzehnt auf allen Plattformen immer wieder entdecken und ansehen. Diese anhaltende Begeisterung hat klar gezeigt, dass ein Bedürfnis nach mehr Geschichten in dieser Welt besteht. Vin und ich haben im Laufe der Jahre oft zusammengearbeitet, und er ist eine wahre Kraft in unserer Branche. Ich freue mich riesig, mit ihm in dieser legendären Rolle wieder vereint zu sein, und bin begeistert darüber, wie Fortschritte in der Filmtechnik es uns nun ermöglichen, wirtschaftlich ein Sequel in noch größerem Maßstab zu liefern.“

The Last Witch Hunter erzählte die Geschichte des unsterblichen Kaulder und seiner Verbündeten: die junge Hexe Chloe (Rose Leslie) und der Priester 37th Dolan (Elijah Wood), die versuchten, einen mächtigen Hexenzirkel aufzuhalten, der drohte, eine tödliche Seuche über New York zu bringen. Caine, der in mehr als 180 Filmen über sieben Jahrzehnte hinweg zu sehen war, hatte im Oktober 2023 seinen Rücktritt von der Schauspielerei bestätigt. Er sagte damals in der ‚BBC Radio 4‘-Sendung ‚Today‘: „Ich sage immer wieder, dass ich in Rente gehe. Nun, jetzt tue ich es wirklich. Ich habe einen Film gemacht, in dem ich die Hauptrolle gespielt habe und unglaubliche Kritiken bekam… Was könnte ich jetzt noch machen, das das übertrifft? Die einzigen Rollen, die ich wahrscheinlich noch bekomme, sind 90-jährige Männer. Oder vielleicht 85. Sie werden keine Hauptrolle mehr sein. Mit 90 gibt es keine Hauptdarsteller mehr, da gibt es junge, gutaussehende Jungs und Mädchen. Also dachte ich mir: Dann höre ich lieber auf mit all dem.“