Film Keira Knightley in schwarzer Komödie ‚The Worst‘

Bang Showbiz | 10.02.2026, 18:00 Uhr

Keira Knightley, Alicia Vikander und Jamie Dornan sind für die schwarze Komödie ‚The Worst‘ besetzt worden.

Das Trio wird gemeinsam mit Shootingstar Erin Kellyman in dem britischen Film zu sehen sein, der als „bissige, unterhaltsame Klassensatire“ beschrieben wird und das Spielfilm-Regiedebüt von Simon Woods markiert.

‚The Worst‘ dreht sich um die Society-Dame Emily Fisher (Vikander) und ihren Ehemann Max, die ihre ebenso wohlhabenden Freunde für einen Abend in ihr neues Château in Frankreich einladen. Unter den Gästen befinden sich Menschen, die sich gegenseitig kaum ausstehen können: Holly (Knightley), eine erfolglose Diversity-Beraterin, die regelmäßig mit allen aneinandergerät, bis sie eine Migräne bekommt, und Danny (Dornan) – ein schlagfertiger Talentagent, der bei jeder Gelegenheit mit seiner Kundenliste prahlt. Als der Abend zunehmend aus dem Ruder läuft und dunkle Geheimnisse ans Licht kommen, gerät Kellnerin Niamh (Kellyman) ins Zentrum des Chaos.

Der Film wird diese Woche beim European Film Market in Berlin vorgestellt, wo Protagonist Pictures und Logical Pictures International (LPI) den weltweiten Vertrieb starten. Woods hat ‚The Worst‘ geschrieben und inszeniert. Produziert wird das Projekt von Andy Berg und John Sachs von Eclipse Films sowie BAFTA-Preisträger Josh Hyams für Promise Pictures. Der Regisseur sagte: „Ich möchte, dass das Publikum beim Anschauen von ‚The Worst‘ eine großartige Zeit hat – hineingezogen von diesen lebendigen, überzeichneten Comicfiguren, ihren chaotischen, unangenehmen Beziehungen und all dem Fremdschämen.“ Er wolle das Publikum dazu herausfordern, diese Menschen zu mögen, sie an den Punkt zu bringen, an dem sie ihnen fast zustimmen – und dabei einen satirischen Spiegel auf unsere Gegenwart zu halten. Er fügte hinzu: „Wir bauen einen Film voller Wendungen, und es gibt kein besseres Traumensemble als dieses, um jeden unerwarteten Moment zu liefern.“