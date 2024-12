Stars Keira Knightley spricht über ihre Identität als Mutter

Keira Knightley Black Doves premiere season 1 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.12.2024, 09:00 Uhr

Die britische Schauspielerin verrät, dass sie zuhause ganz anders tickt als beispielsweise auf der Arbeit.

Keira Knightley ist „ganz anders“, wenn sie mit ihren Kindern zusammen ist.

Die Schauspielerin zieht mit ihrem Ehemann James Righton die Töchter Edie (9) und Delilah (5) groß. Derzeit ist sie in der Netflix-Spionage-Serie ‚Black Doves‘ als Politikergattin Helen Webb zu sehen, die eine geheime Spionin und Mörderin ist. Keira konnte sich eigenen Aussagen zufolge gut in das Doppelleben ihrer Serienfigur hineinversetzen.

Im Gespräch mit dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin verrät die Britin: „Sie verkörpert so viele Persönlichkeiten in sich und ich hatte das Gefühl, dass sie alle wahr sind.“ Die 39-Jährige habe sich selbst in Helen wiedergefunden. „Was ich verstanden habe, ist: Ich bin eine Mutter. Meine Identität als Mutter und wer ich für meine Kinder bin, unterscheidet sich natürlich sehr von dem, was ich in anderen Bereichen bin. Wisst ihr, wir sind für unsere Kinder auf eine Art und Weise. Wenn wir zur Arbeit gehen, sind wir ganz anders“, erläutert Keira.

Die ‚Fluch der Karibik‘-Darstellerin fügt hinzu: „Vielleicht haben wir eine hedonistische Seite an uns, die man seinen Kindern nie zeigen würde. Und Helen ist das auch – nur eben auf eine sehr, sehr extreme Art. Ihr anderes Ich ist zufällig mörderisch und verkauft die Geheimnisse ihres Mannes.“