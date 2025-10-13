Stars Keira Knightley war sich des ‚Harry-Potter‘-Boykotts nicht bewusst

Keira Knightley Black Doves premiere season 1 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2025, 11:00 Uhr

Keira Knightley war sich des Boykotts der ‚Harry Potter‘-Hörbuchreihe von Audible nicht bewusst, bevor sie sich für das Projekt entschied.

Die 40-jährige Schauspielerin, die in der kommenden Hörbuchreihe die Rolle der Dolores Umbridge spricht, betonte, sie habe nicht gewusst, dass einige Fans angekündigt hätten, das Projekt zu boykottieren, um gegen Autorin J.K. Rowling zu protestieren. Rowling steht wegen ihrer als transfeindlich wahrgenommenen Ansichten in der Kritik und gilt als Ikone der TERF-Bewegung.

Auf die Frage, ob sie vom Boykott gewusst habe, antwortete Keira im Interview mit ‚Decider‘: „Nein, davon wusste ich nichts. Es tut mir sehr leid.“ Die Schauspielerin aus ‚The Woman in Cabin 10‘ ist jedoch der Ansicht, dass es wichtig sei, „gegenseitigen Respekt“ zu bewahren – auch wenn die Ansichten der jeweiligen Parteien „sehr unterschiedlich“ sind. Sie ergänzte: „Wissen Sie, ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, in der wir alle herausfinden müssen, wie wir miteinander auskommen können, oder? Und wir alle haben sehr unterschiedliche Meinungen. Ich hoffe, dass wir trotzdem alle Respekt füreinander finden können.“

Keiras Äußerungen kommen nur wenige Wochen, nachdem Autorin J.K. Rowling die ‚Harry Potter‘-Darstellerin Emma Watson kritisiert hatte. Rowling warf ihr vor, sie habe „weiter Öl ins Feuer gegossen“ und damit zu den Angriffen beigetragen, denen die Autorin selbst ausgesetzt sei, obwohl die 35-jährige Schauspielerin betont hatte, dass sie Rowling trotz unterschiedlicher Ansichten „sehr schätze“. Rowling hatte außerdem angedeutet, dass Emma sowie ihre Co-Stars Daniel Radcliffe und Rupert Grint, die in der Filmreihe Hermine Granger, Harry Potter und Ron Weasley spielten, ihre Verbindung zur Marke genutzt hätten, um als „faktische Sprecher“ der Reihe aufzutreten. In einer langen Erklärung auf Social Media schrieb die 60-jährige Autorin unter anderem: „Vor allem Emma und Dan haben in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass sie glauben, unsere frühere berufliche Zusammenarbeit gebe ihnen ein besonderes Recht – nein, eine Verpflichtung –, mich und meine Ansichten öffentlich zu kritisieren. Jahre nachdem sie ihre Arbeit an Potter beendet haben, übernehmen sie weiterhin die Rolle von faktischen Sprechern für die Welt, die ich geschaffen habe.“