Musik Kelly Clarkson: Ihr neuer Song wurde von ‚Only Murders In The Building‘ inspiriert

Kelly Clarkson - Grammy Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin verriet, dass ihr neuer Song von der Serie inspiriert worden sei.

Kelly Clarkson verriet, dass ihr neuer Song von der Serie ‚Only Murders In The Building‘ inspiriert worden sei.

Die 43-jährige Sängerin sei von der Romanze zwischen Martin Shorts Figur Oliver Putnam und Meryl Streeps Alter Ego Loretta Durkin so berührt gewesen, dass sie einen Song über die beiden schreiben musste.

Clarkson sagte in einem Interview in ihrer SiriusXM-Show: „Es ist Martin Shorts Gesichtsausdruck. Er sagt zu Meryl Streeps Figur in der Serie: ‚Wo bist du gewesen?‘ Er ist total beeindruckt von ihr, und ich dachte mir: ‚Hat schon mal jemand einen Song darüber geschrieben?'“ Die Künstlerin fügte schwärmend hinzu, dass ihr neuer Song ein „fröhliches“ Lied sei, da es bei der Beziehung der Serienfiguren darum gehe, etwas gefunden zu haben, von dem man dachte, dass es „gar nicht existiere“. Der Star erzählte: „Weil der Song fröhlich ist, da es so ist, als hätte man etwas gefunden, von dem man dachte, dass es fast wie ein Einhorn ist und gar nicht existiert.“ In der vierten Staffel der Show geben sich die Figuren von Short und Streep in einer Zeremonie im fiktiven Arconia-Apartmentgebäude in New York City das Ja-Wort, dem Schauplatz der Serie.