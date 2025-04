Musik Kelsea Ballerini: Taylor Swift ist ihr musikalisches Vorbild

Bang Showbiz | 30.04.2025, 16:00 Uhr

Kelsea Ballerini sprach darüber, dass sie Taylor Swift immer noch als ihren richtungsweisenden „Nordstern“ betrachten würde.

Die 31-jährige Country-Musikerin war schon immer ein Fan der 35-jährigen ‚Love Story‘-Sängerin, musste sich aber erst ihre eigene Identität erarbeiten, nachdem ein Musikmanager zu Beginn ihrer Karriere zu ihr sagte, dass es „schon eine Taylor Swift“ gebe.

Die Sängerin erzählte in einem Interview mit ‚Variety‘: „Er sah mich an und sagte: ‚Na ja, es gibt schon eine Taylor Swift.‘ Und er hatte Recht. Es gab nicht viele junge Singer-Songwriterinnen in der Country-Musik, zu denen man aufschauen konnte – Taylor war für mich mein Nordstern und sie ist es in vielerlei Hinsicht immer noch.“ Kelsey betonte, dass sie lernen musste, ihre „eigene Identität als Künstlerin und Songwriterin“ zu finden. Die Musikerin sagte: „Ich musste in meine eigene Identität als Künstlerin und Songwriterin hineinwachsen und lernen, mich abzuheben.“ Die beiden Stars freundeten sich an, nachdem Taylor Ballerinis Song ‚Love Me Like You Mean It‘ lobte und die beiden das Lied im Jahr 2015 bei Taylors ‚The 1989 World Tour‘ in Nashville in Tennessee, zusammen sangen.