Film Kelsey Grammer hat ‚Idee‘ für ‚Down Periscope‘-Fortsetzung

Kelsey Grammer at Frasier SAG screening event - Getty - September 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2025, 18:00 Uhr

Kelsey Grammer hat eine „Idee“ für eine Fortsetzung von ‚Down Periscope‘ – obwohl der Film kein großer Erfolg war.

Die Slapstick-Komödie von 1996 – in der Grammer (70) Navy-Lieutenant-Commander Tom Dodge spielte, der die Aufgabe bekommt, ein ausgedientes U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg mit einer chaotischen Besatzung für ein Kriegsspiel wieder flottzumachen – hat auf Rotten Tomatoes eine Zustimmung von 11 Prozent und spielte nur 37,5 Millionen Dollar bei einem Produktionsbudget von 31 Millionen Dollar ein.

Trotzdem möchte Grammer nicht, dass die mangelnde Größe des Films – in dem auch Rob Schneider (Executive Officer Marty Pascal), Bruce Dern (Admiral Graham), Lauren Holly (Emily) und William H. Macy (Captain Knox) mitspielten – ein Problem darstellt, um erneut in See zu stechen und ein Follow-up zu drehen. In einem Interview mit ‚ScreenRant‘ wurde Grammer gefragt, welche Rollen er gerne erneut spielen würde – die erste wäre Bürgermeister Tom Kane aus der STARZ-Politdramaserie ‚Boss‘, und die zweite Tom Dodge aus ‚Down Periscope‘. Grammer scherzte, Dodge sei „nicht genau [Top-Gun-Figur] Maverick“ und „nicht genau Tom Cruise“, aber: „Er ist ein Typ, der gerne unter der Oberfläche ist, und er weiß, was zu tun ist. Ich habe da eine Idee für eine Fortsetzung, und die könnte wirklich Spaß machen.“

Obwohl der Emmy-preistragende Schauspieler gerne Kane in ‚Boss‘ wieder verkörpern würde, merkte er an, dass „es zu viele Legacy-Produzenten gibt, als dass es finanziell Sinn ergeben würde“. Grammer fügte hinzu: „Ich würde ihn liebend gern wieder spielen. Er war fantastisch, und ihm seinen Abschied zu geben, wäre großartig gewesen. Bei der Produktion der Serie lief einiges schief, und wir haben sie nie zu Ende geführt. Das wäre das Richtige für die Figur und für das Werk gewesen.“