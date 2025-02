Stars Kerstin Ott: Sie hat keinen Bock auf High Fashion

Kerstin Ott during the Schlagerinsel Open Air festival July 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2025, 14:00 Uhr

Kerstin Ott ist kein großer Fan von Modetrends.

Die Sängerin ist dafür bekannt, in ihrem Kleidungsstil eher locker und sportlich zu sein. Mit High Fashion, den aktuellen Modetrends, unbequemen Trendteilen oder gar Glitzer kann sie so gar nichts anfangen.

Dabei will sich Kerstin Ott gar nicht aktiv gegen Modetrends wehren. Sie findet nur einfach keinen Gefallen daran: „Ich wollte nicht rebellisch sein, aber klar zeigen: Das hier bin ich und wenn das ein Problem darstellt, dann kommen wir nicht zusammen.“ Aus diesem Grund stellte sie gleich zu Beginn ihrer Karriere gegenüber allen Kollaborateuren klar: Sie wird nicht aufgestylt auf die Bühne gehen. „Ich mag es funktional, auch wenn das nicht immer super cool aussieht“, erklärte die ‚Die immer lacht‘-Interpretin jetzt gegenüber ‚L-Mag‘.

In dem Interview gab die Musikerin, die in einer Pflegefamilie aufwuchs, auch zu, dass ihre Aversion für Mode wohl einen Ursprung in ihrer Jugend hat. Erst mit zwölf Jahren durfte sie ihren eigenen Look und ihre Kleidung auswählen und ließ sich damals die Haare kurzschneiden. Bomberjacken, Hoodies und ihre kecke Kurzhaarfrisur sind noch heute ihr Markenzeichen und Kerstin würde daran nichts ändern wollen. „Ich werde mich nicht quälen, nur damit andere mich toll finden.“ Und sie fügte hinzu, dass sie Stil-Selbstsicherheit auch in anderen schätzt: „Ich mochte immer Menschen, die einfach ihr Ding machen, egal, wie verrückt sie vielleicht von außen wahrgenommen werden. Und unabhängig davon, ob das, was sie tragen, gerade modern ist. Mit Modetrends kann ich nichts anfangen.“ Von ihren Fans bekommt sie dafür regelmäßig Komplimente: „Viele sagen mir, dass sie es toll finden, dass ich mich nicht zu einem klassischen TV-Sternchen verändert habe, sondern dass ich ganz normal aussehe und geblieben bin.“