Stars Kerstin Ott: Sie verspielte 100.000 Euro im Casino

Kerstin Ott during the Schlagerinsel Open Air festival July 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2024, 10:00 Uhr

Kerstin Ott verlor wegen Spielsucht etwa 100.000 Euro an Automaten in Casinos.

Die beliebte Musikerin landete 2015 ihren ersten Hit, als ihr Song ‚Die immer lacht‘ herauskam, den sie gemeinsam mit Stereoact aufnahm. Seitdem hat sie sich in Deutschland einen Namen als Sängerin gemacht und sicher auch schon gutes Geld verdient. Bevor es so weit war, verlor Kerstin Ott aber Tausende an ihre Spielsucht.

„Ich habe irgendwann mal einen Fünfer in den Kasten reingeknallt und habe direkt auch gewonnen“, erinnert sich die Sängerin an die Anfänge ihres Spiel-Problems. Sie gewann 140 Euro an einem Automaten und ab da ging es bergab. In der Talkshow ‚deep und deutlich‘ fügte sie hinzu: „Das war definitiv ein Problem, weil ich gedacht habe: Das ist ja einfach, so Geld zu verdienen, macht ja auch Spaß.“ Um ihre Spielsucht zu finanzieren, habe sie angefangen, zu lügen, sich Geld zu leihen, sich vom Arbeitgeber im Voraus bezahlen zu lassen. Schätzungsweise habe sie so 100.000 Euro verspielt.

Erst als sie merkte, dass sie in Therapie gehen musste, schaffte sie den Weg aus der Sucht. Sie verteilte in den Casinos, die sie regelmäßig besuchte, Zettel mit ihrem Foto und Namen und der Bitte, sie nicht mehr hineinzulassen: „In den Spielhallen, wo ich das abgegeben habe, hätte ich aus Stolz nicht mehr hingehen können und so habe ich mich ein bisschen selbst überlistet.“