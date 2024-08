Musik Kesha: Sie plant eine Neuaufnahme ihres ‚TiK ToK‘-Hits

Kesha - IHeartRadio Can't Cancel Pride 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2024, 14:15 Uhr

Kesha erzählte, dass sie plant, ihren Hit ‚TiK ToK‘ neu aufzunehmen, sobald sie die „Rechte“ dazu haben wird.

Die Debütsingle der 37-jährigen Künstlerin ist heute 15 Jahre alt und obwohl die Musikerin immer noch stolz auf den Track sei, möchte sie dem Lied eine aktualisierte Version und einen neuen Songtext verleihen, der die vergangene Zeit seit seiner Veröffentlichung widerspiegelt.

Kesha verkündete auf ihrem Account auf X: „Die Welt hat sich so sehr verändert und ich mich auch. Ich liebe den neuen Songtext. (Grüße an @reneerapp). Ja, das ist endgültig. Ich werde es neu aufnehmen, wenn ich die Rechte dazu haben werde! Mein erstes Baby steht für so viel. Es steht dafür, meinen Spaß und meine unverfälschte Freude an mir selbst und an anderen vehement zu schützen. Die ganze Reise ist der absolute Wahnsinn, aber die FREUDE ist immer noch da. Ich hoffe, dass ihr alle 3 1/2 Minuten Spielzeit in diesem Song finden könnt und er euch mit eurer wilden, kindlichen Freude verbindet.” Kesha beschrieb den Song zudem als Ganzes als eine „Momentaufnahme“ und sie ist weiterhin „stolz“ darauf, wie der Track „sie fühlen lässt“. Die Musikerin fügte hinzu: „’TiK ToK‘ war die erste Single, die ich in diese Welt gebracht habe, bei der meine Stimme UND mein Name erwähnt wurden!!!! Ich erinnere mich daran, dass ich es lustig fand und es mich fröhlich gemacht hat, weil ich mich so fühlte und wollte, dass andere sich so fühlen. Worauf ich so stolz bin, ist, dass ich mich bei diesem Lied IMMER NOCH so fühle, trotz allem, und das sind Emotionen, die ich uns allen vermitteln möchte. 15 (!!!!!!) Jahre später sehe ich diesen Song als eine Momentaufnahme meiner damaligen Sicht auf die Welt.”