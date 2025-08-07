Stars Kevin Federline bringt im Oktober Autobiografie heraus

Kevin Federline - Crazy Horse III Club Las Vegas - March 24 2018 - Bryan Steffy - WireImage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2025, 09:00 Uhr

Der Ex-Mann von Britney Spears verkündet die Veröffentlichung seiner Memoiren.

Kevin Federline veröffentlicht demnächst seine Memoiren.

Der 47-Jährige, der von 2004 bis 2007 mit Britney Spears verheiratet war, bringt am 21. Oktober die Autobiografie ‚You Thought You Knew‘ über das neue Hörbuch-Label Listenin heraus. Das Buch werde „äußerst intim und schonungslos ehrlich“ sein, kündigte der Tänzer an.

„Ich habe meine größten Träume verwirklicht, musste schmerzhafte Rückschläge verkraften und wurde ständig verspottet – und das alles, während ich versuchte, der Vater zu sein, den meine Kinder brauchten, während sie durch eine emotionale Achterbahnfahrt gingen“, offenbarte er. „Wenn du jemals Fragen hattest: Hier findest du Antworten.“

Die Autobiografie wird als „zutiefst persönlich und emotional geerdet“ beschrieben und soll Kevins Lebensgeschichte aus seiner eigenen Sicht erzählen. Der Tänzer, der mit Britney die beiden Söhne Sean Preston (19) und Jayden James (18) hat, will darin auf die Erlebnisse und Erfahrungen eingehen, die ihn geprägt haben. Jaren Hayman, Gründer von Barracuda Baby Productions, zeigt sich begeistert über die Zusammenarbeit mit Kevin.

„Wir sind stolz, Kevin als ersten von drei Autoren bei Listenin an Bord zu haben“, erklärte Hayman. „Zwei Jahre lang war er in jedem Klatschblatt zu sehen und zwei Jahrzehnte lang musste er sich in einer chaotischen, sich ständig wandelnden Realität zurechtfinden – und wählte das Schweigen, um seine Kinder zu schützen. Doch dieses Schweigen hat Spuren hinterlassen.“ Nun sei es Zeit, dass die Welt „den wahren Kevin Federline kennenlernen kann“.

Britney Spears hatte bereits 2023 mit ‚The Woman in Me‘ ihre eigene Autobiografie veröffentlicht. Darin spricht sie über ihre Erfahrungen mit dem Rampenlicht sowie ihre 14 Jahre währende Vormundschaft. Die Popsängerin beschrieb das Buch als „Herzensprojekt“. Damals sagte sie dem Magazin ‚People‘: „All das noch einmal durchzuleben, war aufregend, herzzerreißend und emotional, um es vorsichtig auszudrücken.“