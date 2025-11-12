Stars Kevin Federline: Britney Spears redet nach Memoiren-Enthüllungen wieder mit Söhnen

Britney Spears and Kevin Federline - Honeymoon, Turtle Island Resort, Fiji 2004 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2025, 09:00 Uhr

Laut dem Tänzer spricht die Popsängerin wieder mit ihren Söhnen Preston und Jayden.

Kevin Federline offenbart, dass Britney Spears nach der Veröffentlichung seines Enthüllungsbuches wieder mit ihren Kindern gesprochen hat.

Der Tänzer hat mit seiner Ex-Frau die Söhne Sean Preston (20) und Jayden (18). In letzter Zeit hatte Kevin eine Reihe von Anschuldigungen über das Verhalten der Popsängerin erhoben. Er behauptete unter anderem, Britney sei „sturzbesoffen“ gewesen, während sie bei ihren Kindern war, und habe einmal mit einem Messer in der Hand vor deren Zimmertür gestanden.

Britney wies die Vorwürfe in Kevins Buch ‚You Thought You Knew‘ als „Gaslighting“ zurück. Nun erzählte der 47-Jährige, dass ihre gemeinsamen Söhne versuchen, die Beziehung zu ihrer berühmten Mutter wiederherzustellen. „Wir haben nicht direkt miteinander gesprochen, aber ich weiß, dass sie mit unseren Söhnen gesprochen hat – und das ist gut“, berichtete er im Podcast ‚Talk Shop Live‘. „Ich hoffe wirklich, dass durch all das – durch all dieses Chaos – am Ende des Tunnels ein Licht wartet. Ich sehe es, aber es wird ein schwieriger Weg, und es wird Zeit brauchen.“

Kevin betonte, dass die beiden Jungs ihre Mutter „über alles lieben“, und dass er sich wünsche, sie hätten eine enge Beziehung zu Britney. Er fügte hinzu: „Sie lieben ihre Mutter wirklich – das haben sie immer getan und werden es immer tun. Das ist tief in ihnen verankert. Und ich wollte immer, dass sie zu ihrer Mutter eine Verbindung haben – so wie ich zu meiner.“

Der DJ ging auch auf die Vorwürfe der Fans gegen ihn selbst ein. „Ich weiß, viele denken, dieses Buch verschlimmert die Lage – aber wir haben alles andere versucht. Wirklich alles“, betonte er. „Und wenn man mit so einer Situation zu tun hat und ich der Böse sein muss, den alle hassen – bitte, dann sei es so. Ich mache das, damit meine Kinder eine Beziehung zu ihrer Mutter haben können.“