Stars Kevin Federline: Die ‚Uhr tickt‘ für seine Ex-Frau Britney Spears

Britney Spears and Kevin Federline - Honeymoon, Turtle Island Resort, Fiji 2004 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2025, 18:00 Uhr

Kevin Federline befürchtet, dass für seine Ex-Frau Britney Spears 'die Uhr tickt'. Er will, dass sie Hilfe bekommt.

Der 47-jährige DJ, Tänzer und ehemalige Reality-Star verteidigte sein neues Buch gegen Vorwürfe, er wolle von Britneys Problemen profitieren. In seiner Enthüllungsautobiografie ‚You Thought You Knew‘ erhebt er eine Reihe von Anschuldigungen über das Verhalten seiner 43-jährigen Ex-Frau. Er behauptet unter anderem, sie sei in der Nähe ihrer Kinder „sturzbesoffen“ gewesen und habe einmal mit einem Messer in der Hand an deren Schlafzimmertür gestanden.

Britney bezeichnete das Buch als „Gaslighting“ und warf Kevin vor, „an meinem Schmerz zu verdienen“. Sie schrieb auf Instagram: „Wenn du jemanden wirklich liebst, dann hilfst du ihm nicht, indem du ihn demütigst.“ Im Gespräch mit der ‚Daily Mail‘ wies Kevin diese Anschuldigungen nun zurück und erklärte, dass er vor der Veröffentlichung mehrfach lukrative Angebote abgelehnt habe, um öffentlich über seine Ex-Frau zu sprechen. Er sagte: „Jeder sorgt sich um Britney, richtig? Das ist ein Teil des Grundes, warum ich das mache. Deshalb habe ich einen Hilferuf gestartet.“ Er habe zuvor lange versucht, die Dinge privat zu regeln, sodass er nun das Bedürfnis hatte, an die Öffentlichkeit zu gehen und wirklich Unterstützung für die Familie, für Britney und für die gemeinsamen Kinder zu gewinnen. „Es war einfach nötig. Ich habe das Gefühl, die Uhr tickt.“

Kevin und Britney haben zwei Söhne – Sean Preston (20) und Jayden (18) –, die bei ihm auf Hawaii leben und Berichten zufolge kaum Kontakt zu ihrer Mutter in Los Angeles haben. Der DJ sagte, ihre Beziehung zu Britney habe sich seit dem Ende ihrer 13-jährigen Vormundschaft im Jahr 2021 weiter verschlechtert – jener Regelung, die ihre Finanzen und persönlichen Angelegenheiten unter die Kontrolle ihres Vaters Jamie Spears gestellt hatte. „Erst, als mein Sohn nach dem Ende der Vormundschaft zu mir kam, schrieb ich in meinem Buch über das, was sie erlebt haben. Und ich war absolut schockiert und entsetzt“, fügte Kevin hinzu. „Alle machten sich damals Sorgen um sie – und auch heute noch. Das ist das Problem: Im Grunde hat sich nichts geändert. Es muss etwas passieren, bevor etwas Schlimmes passiert.“ Auf die Frage, welche Art von Intervention Britney helfen könnte, antwortete Kevin: „Ich weiß es nicht. So vieles wurde schon versucht. Und ich habe auch nicht alle Antworten. Ich weiß nur, dass ich nicht tatenlos zusehen werde.“

Kevin und Britney heirateten 2004 und ließen sich 2007 scheiden. Kevin, der außerdem vier weitere Kinder aus früheren Beziehungen hat, erklärte, dass sein Fokus weiterhin auf seiner Familie liege.