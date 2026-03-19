Stars Kevin Hart fordert neue Version seiner Wachsfigur

Kevin Hart - IMDboat At SDCC 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2026, 18:00 Uhr

Kevin Hart hat eine neue Wachsfigur von sich als 'Angriff' bezeichnet. Er fordert, dass die Figur neu angefertigt wird - und mit der Meinung ist er nicht allein.

Kevin Hart hat eine neue Wachsfigur von sich als „Angriff“ bezeichnet.

Der ‚Get Hard‘-Darsteller fordert das Hollywood Wax Museum in Pigeon Forge, Tennessee, auf, seine Figur zu „überarbeiten“, da er der Meinung ist, dass sie ihm überhaupt nicht ähnlich sieht.

Kevin teilte ein Video der Figur auf Instagram und schrieb dazu: „WTTTTFFFFF …. Was habe ich diesen Leuten getan … Das ist eine Attacke … Wer zum Teufel soll das sein?????? Diese Museen versuchen doch mittlerweile nur noch, mich zum Weinen zu bringen. (sic)“ Der Star unterbricht sein Gezeter daraufhin mit weinenden und lachenden Emojis, fügte am Ende aber noch erzürnt hinzu: „Dieser Sch*** muss aufhören … Ich verlange eine Neuanfertigung, verdammt! (sic)“

Sein Freund und häufiger Co-Star Dwayne ‚The Rock‘ Johnson zeigte sich hingegen begeistert von der Figur. Er kommentierte: „Sie ist PERFEKT. Ändert nichts daran.“ Viele andere stimmten jedoch Kevins Einschätzung zu. Schauspielerin Jameela Jamil schrieb etwa: „Das ist die schlimmste Wachsfigur, die ich je von irgendwem gesehen habe.“ Jenni ‚JWOWW‘ Farley scherzte: „Ich habe das Gefühl, @therock hatte seine Finger im Spiel.“ Ein Fan kommentierte sarkastisch: „Wenn du deine Wachsfigur bei Temu bestellst.“

Auch Dwayne Johnson selbst hatte sich zuvor über seine eigene Wachsfigur beschwert, insbesondere über die Hautfarbe seiner Statue im Musée Grévin in Paris. Er schrieb 2023 auf Instagram: „Nur zur Info: Mein Team wird sich mit unseren Freunden im Grevin Museum in Paris in Verbindung setzen, damit wir meine Wachsfigur mit einigen wichtigen Details und Verbesserungen aktualisieren können – angefangen bei meiner Hautfarbe. Und beim nächsten Mal, wenn ich in Paris bin, werde ich vorbeischauen und mit mir selbst etwas trinken.“ Das Museum versprach daraufhin, die Figur schnell zu überarbeiten. Ein Sprecher sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Dwayne Johnson hat recht, und wir haben es bemerkt und werden es selbstverständlich so schnell wie möglich korrigieren und ihm neue Fotos schicken, sobald es fertig ist. Wir warten auf ihn, wenn er nach Paris kommt, um das im Grevin Wax Museum mit einem Glas Champagner zu feiern.“