Film Kevin Williamson wird bei ‚Scream 8‘ nicht Regie führen

Kevin Williamson - February 2026 - Avalon - Scream 7 Global Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2026, 11:00 Uhr

Der Produzent will sich vorerst anderen Projekten widmen, bevor er als Drehbuchautor und Regisseur zur Horrorreihe zurückkehrt.

Kevin Williamson hat ausgeschlossen, bei ‚Scream 8‘ Regie zu führen.

Der 60-jährige Filmemacher – der das Drehbuch für den Originalfilm ‚Scream‘ sowie für den zweiten und vierten Teil der erfolgreichen Horrorreihe schrieb – übernahm beim kürzlich erschienenen ‚Scream 7‘ sowohl das Drehbuch als auch die Regie. Nun plant er jedoch, sich vorerst etwas von der Reihe zurückzuziehen und sich anderen Projekten zu widmen.

Auf die Frage, ob ihn die Arbeit an ‚Scream 7‘ dazu motiviert habe, weitere Filme der Reihe zu inszenieren, verriet Williamson im Gespräch mit ‚Hello Sydney‘: „Bei ‚Scream‘ eher nicht. Ich möchte einen anderen Film drehen, den ich geschrieben habe und der nur darauf wartet, dass ich Zeit finde, ihn zu inszenieren.“ Außerdem arbeite er derzeit an ein paar TV-Serien, auf die er sich sehr freue. „Vielleicht werde ich bei einer davon Regie führen – wer weiß?“, ergänzte er. „Beim nächsten ‚Scream‘ werde ich wahrscheinlich einen Schritt zurücktreten und einfach wieder Teil der Familie sein.“

Zwar habe Williamson „einige Ideen“ für mögliche Handlungsrichtungen zukünftiger ‚Scream‘-Filme, doch er würde lieber sehen, was andere daraus machen. Auf mögliche Themen angesprochen, erklärte er: „Ich weiß es nicht. Wer auch immer den nächsten Film macht, wird uns das sagen müssen. Ich habe ein paar Ideen, wohin es gehen könnte, aber ich bin gespannt zu sehen, was ein anderer Geschichtenerzähler daraus macht. Ich hoffe, dass wir die Chance bekommen, das zu machen.“

Der Drehbuchautor zeigte sich dankbar, Teil der ‚Scream‘-Familie zu sein. „Das bedeutet aber nicht, dass ich immer im Mittelpunkt stehen muss. Ich muss nicht immer schreiben oder Regie führen“, stellte er klar. „Andere können auch das Ruder übernehmen. Ich bin gespannt, was sich andere Geschichtenerzähler einfallen lassen.“

Allerdings bestätigte Williamson, dass Paramount Pictures bislang noch keinen weiteren Film der Reihe offiziell grünes Licht gegeben hat. „Ich hoffe, dass es einen achten Teil geben wird. Im Moment spricht noch niemand wirklich darüber. Wir gehen einfach davon aus – wegen der Einspielergebnisse – und hoffen, dass noch einer kommt“, erklärte er.