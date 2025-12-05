Stars Kim Cattrall hat Partner Russell Thomas bei intimer Zeremonie in London geheiratet

Russell Thomas and Kim Cattrall - December 2025 - Avalon - The Fashion Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2025, 11:00 Uhr

Die 'Sex and the City'-Schauspielerin hat zum vierten Mal geheiratet - ganz heimlich, still und leise.

Kim Cattrall ist mit ihrem Partner Russell Thomas vor den Traualtar getreten.

Der ‚Sex and the City‘-Star gab dem Audioingenieur am Donnerstag (4. Dezember) bei einer intimen Zeremonie in der Chelsea Old Town Hall in London das Jawort. Zu der Hochzeit waren nur zwölf Gäste eingeladen. Kim und Russell haben ihre Beziehung seit ihrem Kennenlernen bei einer ‚BBC Radio 4‘-Aufnahmesession im Jahr 2016 weitgehend privat gehalten.

Die Schauspielerin verriet jedoch Anfang dieses Jahres, dass die beiden „eine großartige Zeit“ zusammen haben. Kim – die zuvor bereits dreimal verheiratet war – verriet im Interview mit der Zeitung ‚The Times‘: „Er war ursprünglich Schauspieler. Er hat ein unglaublich interessantes Leben geführt und alles zu seinen eigenen Bedingungen gemacht. Er ist ein bisschen ein Rebell, was ich liebe.“

Die 69-Jährige fügte hinzu: „Wir sind jetzt fast zehn Jahre zusammen … und wir haben eine fantastische Zeit. Wir haben einfach so viel Spaß.“ Kim hatte mit dem Tod ihres Vaters zu kämpfen und litt außerdem an Schlafproblemen, als sie Russell kennenlernte. Doch inzwischen ist sie ein wenig dankbar für diese schwierige Phase – denn erst dadurch verliebte sie sich in den 55-Jährigen.

„Ich sage immer, ich wünschte, ich hätte das alles nicht durchmachen müssen. Und dann dachte ich: Nun ja, wenn ich das nicht durchgemacht hätte, hätte ich Russ nicht getroffen“, gestand sie. Das Leben halte ständig Überraschungen bereit. „Es war eine schlimme Zeit, aber ich habe unglaublich viel gelernt. Und am anderen Ende davon war dieser unglaubliche, lustige Spielgefährte“, erzählte sie.