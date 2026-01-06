Stars KISS-Star Peter Criss: Sieg über den Krebs war ein ‚Wunder‘

Peter Criss Book Launch 2012 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2026, 11:00 Uhr

Der Rocker spricht über seinen Kampf gegen Brustkrebs und wie daraus der Song 'Walking On Water' entstand.

Peter Criss ist überzeugt, dass sein Sieg über den Krebs ein „Wunder“ war.

Der KISS-Rocker – der die Band 1980 verließ – erhielt 2008 die Diagnose Brustkrebs und unterzog sich einer Behandlung, bevor er sich vollständig erholte. Nun erzählte der 80-Jährige, dass er nach der Diagnose seines Arztes „sehr, sehr intensiv“ gebetet habe, da er ein „sehr religiöser Mensch“ sei. Im ‚KissFAQ‘-Podcast verriet er: „Ich war wahrscheinlich öfter in der Kirche als der Pfarrer, und ich habe wirklich hart gebetet. Und Gott hat mir mein Wunder geschenkt. Und ich hatte das Gefühl – und ich mache keine Witze –, dass ich wirklich über Wasser gehen könnte.“

Der Künstler erzählte, dass er seinen neuen Song ‚Walking On Water‘ über seinen Kampf gegen den Krebs geschrieben habe. „Hast du jemals den Film ‚Willkommen Mr. Chance‘ mit Chauncey Gardner gesehen? Am Ende geht er über das Wasser, und man merkt, dass er ein Engel ist. Ich liebe diesen Film. Und genau so habe ich mich gefühlt“, berichtete er. „Ich hatte das Gefühl, ich könnte über den Ozean laufen, und dieses Hochgefühl war unglaublich.“

Peter sei vor Freude überwältigt gewesen, endlich genesen zu sein. „Also wollte ich einen religiösen Song schreiben und über das Erlebnis singen, das ich innerlich empfand, denn ich singe immer aus dem Herzen. Alles kommt aus meinem Herzen“, betonte er. ‚Walking On Water‘ sei einer seiner Lieblingssongs und etwas ganz „Besonderes“.

Das Lied ist auf Peters neuesten, selbstbetitelten Soloalbum enthalten, das im vergangenen Monat erschienen ist. Der Musiker erklärte, der Titel liege ihm besonders „am Herzen“, weil er so persönlich sei. „Dieser Song bedeutet mir so viel im Zusammenhang mit dem Sieg über den Krebs, denn ich engagiere mich stark in diesem Bereich. Jedes Jahr im Oktober sammle ich Spenden für Männer mit Brustkrebs“, erzählte er.