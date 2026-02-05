Stars Kit Harington fühlt ‚großes Glück‘, mit Rose Leslie verheiratet zu sein

Bang Showbiz | 05.02.2026, 10:00 Uhr

Kit Harington hat über seine Ehe mit Rose Leslie gesprochen und dabei betont, wie dankbar er für ihre Unterstützung sei. Er glaubt auch, dass sie zum perfekten Zeitpunkt Eltern wurden.

Die beiden Schauspieler lernten sich während der Dreharbeiten zu ‚Game of Thrones‘ kennen, heirateten 2018 und haben mittlerweile zwei gemeinsame Kinder.

Im Gespräch mit ‚Mr. Porter‘ sagte Harington: „Wir sind sehr liebevoll und körperlich zugewandt. Wir sagen uns immer, dass wir uns lieben. Rose ist einfach die aufrichtigste Seele. Ich habe sehr, sehr großes Glück.“ Besonders in schwierigen Zeiten sei seine Frau an seiner Seite gewesen. „Sie war durch all das Harte bei mir. Sie hat viele Wege mit mir gemeinsam durchgestanden.“ Der 39-jährige Schauspieler sprach auch über seine Rolle als Vater. „Meine Kinder sind aufmerksam gegenüber der Welt und freundlich. Das ist alles, was ich mir wünsche“, erklärte er. Er sei froh, erst in seinen Dreißigern Vater geworden zu sein. „Es ist der richtige Zeitpunkt gewesen. Ich glaube, ich bin ein guter Vater.“

Harington hat außerdem offen über seine früheren Probleme mit Alkohol gesprochen und darüber, wie wichtig seine Nüchternheit für sein Familienleben ist. „Ich hatte großes Glück, dass ich nüchtern geworden bin, bevor ich Kinder bekam“, sagte er. In einem früheren Interview erklärte er: „Nüchtern zu werden bedeutet zu erkennen: Ich kann mich verändern.“ Heute fühle er sich stabiler und geerdeter. „Ich bin in einem seltsamen Moment meines Lebens. Mit 39 bin ich im gleichen Alter wie meine Mutter, als sie mich bekam. Und jetzt bin ich verantwortlich für zwei Kinder. Ich fühle mich sehr geerdet und gehe weniger hart mit mir selbst ins Gericht“, so Harington.