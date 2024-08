Stars Kit Harington: Stolz auf seine Familie

Rose Leslie and Kit Harington - 77th Annual Golden Globe Awards - Beverly Hills 2020 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2024, 10:00 Uhr

Kit Harington „vermisst“ seine Familie, nachdem seine kleine Tochter „gerade ihre ersten Schritte gemacht hat“.

Der ‘Game of Thrones’-Schauspieler begrüßte seine Tochter im Juni 2023 mit seiner Frau und ehemaligen ‘GoT’-Kollegin Rose Leslie – mit der er bereits einen dreijährigen Sohn hat – und Kit schwärmt über sein Leben abseits seiner Arbeit als Leinwandstar. Er erzählte ‚Extra‘: „Meine kleine Tochter hat neulich ihre ersten Schritte gemacht. Ich spiele gerade ein Stück in London und vermisse sie sehr. Ich habe jetzt einen Jungen und ein Mädchen. Ich könnte nicht mehr gesegnet sein. Sie sind in jeder Hinsicht die schönsten Kinder. Sie sind einfach hinreißend.“

Kit und Rose bestätigten die Geburt ihrer Tochter vergangenen Sommer, haben aber noch nicht die Namen ihrer beiden Kinder bekannt gegeben. Sein Sprecher sagte lediglich gegenüber PageSix.com im Juli 2023: „Sie sind überglücklich, ein kleines Mädchen in der Familie willkommen zu heißen.“ Der ‚Eternals‘-Darsteller gab im März zu, dass er und Rose bei ihrer zweiten Schwangerschaft „praktischer“ gewesen seien, während sie bei der Schwangerschaft ihres Sohnes eine „romantischere“ Sicht auf die Elternschaft hatten.