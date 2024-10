Stars Kit Harrington: Nach ,Game of Thrones’ vermisst er die Arbeit an einer TV-Serie

Kit Harrington Olivier Awards 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2024, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass er es vermisst, eine Figur in einer TV-Serie zu spielen.

Er wurde durch die Erfolgsserie ,Game of Thrones’ weltberühmt. Hollywood-Schauspieler Kit Harington schlüpfte von 2011 bis 2019 in die Rolle des Jon Snow und startete damit eine beispiellose Karriere.

Nachdem er 2021 unter anderem im Marvel-Streifen ,Eternals’ zu sehen war, wagte der 37-Jährige aktuell wieder den Schritt zurück zu einer HBO-Serie. In der dritten Staffel des britischen Finanzdramas ,Industry’ (zu sehen auf Sky und über WOW) zeigt sich Kit plötzlich von einer völlig neuen Seite. Eine Rolle, die für ihn wie ein Geschenk kam. Im Interview mit ,Bang’ gab der ,Game of Thrones’-Star zu: „Nachdem ich ein paar Jahre lang keine richtige Figur in einer TV-Serie gespielt hatte, dachte ich mir: ,Das fehlt mir. Das will ich wieder machen’. Ich habe es vermisst.” Harrington ergänzte, dass er bereits zuvor ein großer Fan von ,Industry’ war, denn: „Es war einfach ganz anders als alles, was ich zuvor gesehen hatte. Ich glaube, das liegt daran, dass sie viele junge Schauspieler direkt von der Schauspielschule engagiert werden und somit frischen Wind ans Set bringen.” Ein Gefühl, mit dem sich auch Harrington gut identifizieren konnte: „Ich erinnere mich noch an die Aufregung, als ich kurz nach meinem Abschluss an der Schauspielschule bei ,Game of Thrones’ mitspielen durfte. Sowas kann man auf dem TV-Bildschirm spüren.”