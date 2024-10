Stars Knossis Version: Dieser Streamer gewinnt ‚Big Brother 2.0‘

Jens "Knossi" Knossala - Oktober 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2024, 14:00 Uhr

Bereits zum zweiten Mal hat Streaming-Star Knossi zur ‚Big Brother – Knossi Edition‘ eingeladen – jetzt steht der Sieger fest.

Letzte Woche endete das Original von ‚Promi Big Brother‘, bei dem Leyla Lahouar im Finale als Siegerin hervorging. Danach überließ RTL Knossi, der mit bürgerlichem Namen Jens Knossala heißt, für 57 Stunden die Räumlichkeiten.

An Knossis ‚Big Brother‘-Edition 2024 nahmen mehrere bekannte Influencer und Streamer teil, die sich in einem isolierten Container verschiedenen Herausforderungen stellten. Unter den Teilnehmern waren neben Knossi selbst auch bekannte Namen wie der Rapper Finch und Streamer Adam Wolke, alias Skyline TV. Im Verlauf des 57-stündigen Events, das die Fans durchgehend im Stream live verfolgen konnten, gab es zahlreiche spannende und lustige Momente, die das Format zum Erlebnis machten. Am Ende konnte sich Adam Wolke durchsetzen und als Sieger hervorgehen, womit er sich gegen Knossi und Finch im Finale behauptete. Was genau er gewonnen hat, ist unklar.

Ein besonderes Highlight waren auch die anderen prominenten Gäste: MontanaBlack und Sally Özcan, die durch ihren Besuch für zusätzliche Überraschung sorgten und das Event aufwerteten. Knossis Event vereinte Unterhaltung und Wettbewerb, wobei die Fans interaktiv eingebunden waren und so hautnah dabei sein konnten.