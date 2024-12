Stars König Charles: Er bricht bei Weihnachtsrede Traditionen

King Charles III – Getty – London – December – 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2024, 17:00 Uhr

König Charles hat zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten seine jährliche Weihnachtsbotschaft außerhalb einer königlichen Residenz aufgenommen.

In einem Bruch mit der Tradition filmte der 76-jährige Monarch seine festliche Rede, die am Weihnachtstag (25. Dezember) in Großbritannien ausgestrahlt wird und zu den dortigen Feierlichkeiten dazugehört, Anfang des Monats aus der Fitzrovia Chapel, die früher Teil des ehemaligen Middlesex Hospital war, im Zentrum Londons.

Der Umzug in den nun kommunalen Veranstaltungsort soll die Rede persönlicher machen und eine Verbindung zur Gesundheitsversorgung inmitten der laufenden Krebsbehandlung des Königs herstellen, berichtet die Zeitung ‚Daily Telegraph‘. Ein Insider teilte dem Outlet mit, dass der König persönlich die Entscheidung getroffen habe, die Aufnahme zu verlegen, um der jährlichen Sendung ein frischeres, moderneres Gefühl zu verleihen, als Teil seines Plans, „Gemeinschaften zu erreichen, anstatt sie zu sich zu bringen“, sagte ein königlicher Nahestehender.

Charles‘ Mutter, die verstorbene Queen Elizabeth, brach bereits 2003 – dem Jahr, in dem der Irakkrieg begann – mit der Tradition, als sie in die Combermere Barracks in Windsor ging, um ihre Rede dort zu halten. Drei Jahre später, im Jahr 2006, tat sie es erneut, als sie die Rede in der Kathedrale von Southwark aufnahm. Die Weihnachtsansprache – eine Tradition, die 1932 von König George V. im Sandringham House in Norfolk ins Leben gerufen wurde – gibt dem Monarchen oder der Monarchin die Möglichkeit, das vergangene Jahr persönlich Revue passieren zu lassen.