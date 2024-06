Prinzessin Kate wird überraschend an der "Trooping the Colour"-Parade teilnehmen. Jetzt reagierte König Charles III. auf die Ankündigung in einem Statement und zeigte sich darin "hocherfreut".

Wenige hatten wirklich damit gerechnet, aber Prinzessin Kate (42) wird am Samstag bei der "Trooping the Colour"-Parade zum ersten Mal nach der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung im März 2024 wieder einen offiziellen Termin wahrnehmen. Das gab die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (41) am Freitagnachmittag in einem bewegenden Post via Social Media bekannt.

Jetzt gibt es auch eine erste Reaktion von König Charles III. (75) auf die überraschende Ankündigung von Kate. Wie übereinstimmend britische Medien berichten, gab ein Repräsentant des Königshauses ein entsprechendes Statement ab: "Seine Majestät ist hocherfreut, dass die Prinzessin an den morgigen Veranstaltungen teilnehmen kann und freut sich sehr auf alle Bestandteile des Tages."

Zuvor gab Kate bekannt, am Wochenende bei den Feierlichkeiten zur Königsgeburtstagsparade teilzunehmen. Zu einem Porträt von sich, das sie selbstbewusst in der Natur zeigt, schrieb sie auch über ihr gesundheitliches Befinden: "Ich mache gute Fortschritte, aber wie jeder, der sich einer Chemotherapie unterzieht, weiß, gibt es gute und schlechte Tage. An diesen schlechten Tagen fühlt man sich schwach und müde und muss sich der Erholung seines Körpers hingeben. Aber an den guten Tagen, an denen man sich stärker fühlt, möchte man das Beste daraus machen, sich wohl zu fühlen."

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.

I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024