Stars König Charles: Nette Worte nach Englands EM-Niederlage

Bang Showbiz | 15.07.2024, 08:00 Uhr

König Charles hat „keinen Zweifel“, dass England in zukünftigen Spielen erfolgreich sein wird.

Der 75-jährige Monarch schrieb einen Brief an die Nationalmannschaft und richtete ihn nach der Niederlage gegen Spanien im EM-Finale am Sonntag (14. Juli) an ihren Trainer Gareth Southgate und ermutigte sein Land, sich ihm anzuschließen und den Jungs „von ganzem Herzen“ sein Mitgefühl über ihre Niederlage auszusprechen.

In dem offiziellen Brief, der auf Instagram geteilt wurde, schrieb er: „Herr Gareth Southgate, O.B.E. Auch wenn Ihnen der Sieg heute Abend entgangen ist, schließen sich meine Frau und ich meiner ganzen Familie an und fordern Sie und Ihr Support-Team auf, erhobenen Hauptes zu bleiben. Alle, die an sportlichen Aktivitäten auf irgendeinem Niveau teilgenommen haben, werden wissen, wie verzweifelt ein solches Ergebnis sein kann, wenn der Preis so nah war – und sie werden sich mir anschließen und unsere tief empfundene Sympathie aussprechen, auch wenn wir Spanien gratulieren. Aber bitte seien Sie sich bewusst, dass Ihr Erfolg mit dem Erreichen des EM-Finales an sich schon ein wirklich großer Erfolg ist, der den Stolz einer Nation mit sich bringt, die auch heute noch für die Three Lions jubeln wird – und in den vielen Triumphen, die zweifellos noch vor uns liegen. CHARLES R.“ Unter den Teilnehmern des Finales waren Charles‘ Sohn Prinz William und sein Enkel Prinz George. Auch der Thronfolger teilte eine Beileidsbotschaft an das Team. Er schrieb: „Dieses Mal sollte es einfach nicht sein. Wir sind alle immer noch so stolz auf euch. W.“

Nach dem Ende des Spiels gab Mannschaftskapitän Harry Kane zu, dass die Niederlage noch eine ganze Weile „wehtun“ würde. Er sagte: „In einem Finale zu verlieren, ist so hart, wie es nur geht. Wir haben es sehr gut gemacht, wieder ins Spiel zu kommen, auf das 1:1 zu kommen. Wir hätten diesen Schwung nutzen können, um weiterzumachen. Wir konnten den Ball nicht ganz halten und wurden dafür bestraft. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das wird noch lange weh tun.“