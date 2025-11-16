Stars Kris Jenner teilt ihre Ziele nach ihrem 70. Geburtstag

Kris Jenner - AVALON - Los Angeles - April - 2024 - Breakthrough Prize BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2025, 12:00 Uhr

Kris Jenner teilt ihre Ziele nach ihrem 70. Geburtstag.

Kris Jenner hofft, noch mehrere Jahre weiterarbeiten zu können.

Der ‚The Kardashians‘-Star, der die Karrieren seiner Kinder Kourtney, Kim, Khloé und Rob Kardashian sowie Kendall und Kylie Jenner managt, wurde Anfang dieses Monats 70 Jahre alt und hofft, in den kommenden Jahren gesund zu bleiben und starke Beziehungen um sich zu haben. Über ihre Ziele nach ihrem 70. Geburtstag sagte Kris gegenüber ‚E! News‘: „Mein Leben ist wirklich auf meine Familie und meine Freunde ausgerichtet, und meine Beziehungen bedeuten mir so viel. Meine Mutter ist 91 und sie sagt mir immer, dass sie bis 82 gearbeitet hat. Das hat sie jung gehalten und das Gefühl gegeben, Teil des Lebens zu sein, und sie war jeden Morgen begeistert davon, aufzustehen, zur Arbeit zu gehen und ihre Karriere und das, was sie tat, zu genießen.“

Kris feierte ihren runden Geburtstag mit einer glamourösen Party, auf deren Gästeliste unter anderem Beyoncé, Jay-Z, Prinz Harry und seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex, standen. Ein Insider sagte ‚Us Weekly‘ über die Feier: „Es gab eine große Tanzfläche, alle Schwestern tanzten. Kris hatte eine der schönsten Nächte ihres Lebens und fühlte so viel Liebe. Es war die Party aller Partys.“

Die Feier fand im Haus von Jeff Bezos und Lauren Sanchez statt und stand unter dem Motto „James Bond“. Allerdings durften die Gäste „keine Handys“ benutzen, um Erinnerungen festzuhalten. Doch die große Feier führte dazu, dass Kris beschloss, die jährliche Weihnachtsfeier ihrer Familie etwas kleiner ausfallen zu lassen. Sie sagte kürzlich zu ‚E! News‘: „Wir haben immer eine Weihnachtsfeier. Dieses Jahr wird sie vielleicht etwas kleiner als in den Vorjahren, weil wir gerade zu meinem 70. Geburtstag eine große Party hatten, die ein riesiges Fest war. Aber wir feiern an Heiligabend immer in einem unserer Häuser, und wir haben das schönste Weihnachtsabendessen und viele lustige Dinge für die Kinder.“