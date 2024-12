Stars Kristin Cavallari: Kinder wissen noch immer nichts von Einbrecher

Kristin Cavallari - August 2024 - EWG x Uncommon Beauty - Kimpton Aertson Hotel - Tennessee - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2024, 18:00 Uhr

Kristin Cavallari hat einmal einen Eindringling in ihrem Schlafzimmer erwischt.

Die 37-jährige Reality-Darstellerin, die mit ihrem Ex-Mann Jay Cutler die Kinder Camden (12), Jaxon (10) und Saylor (8) hat, enthüllte, dass vor über vier Jahren ein fremder Mann mitten in der Nacht in ihr Haus eingebrochen sie, sie ihren Kindern aber nie von dem Vorfall erzählt habe.

In ihrem Podcast ‚Let‘s Be Honest‘ sagte sie: „Meine Kinder wissen das bis heute nicht. In dieser Nacht hatte ich [meinen Sohn] Cam bei mir im Bett. Cam und ich schliefen. Und ich wachte auf, als ein Mann auf dem Boden meines Schlafzimmers kroch. Ich war so außer mir, weil ich offensichtlich gerade erst aufgewacht war. Ich fragte: ‚Was zum Teufel machst du da?‘ Und dieser Mann steht auf, rennt zur Tür hinaus, und, Leute, er hatte eine Skimaske auf, schwarze Arme, schwarze Hosen, das ganze Ding. Und ich dachte ‚Oh f***!‘“

Die ehemalige ‚Hills‘-Darstellerin rief in dem Moment nicht einmal um Hilfe, weil ihr Sohn mit ihr im Schlafzimmer war und sie sich nur auf ihren „Instinkt“ verlassen konnte, um das Drama zu überstehen. Sie sagte: „Weil Cam mit mir im Bett lag, habe ich nicht geschrien. Ich schrie nicht. In diesen Momenten denkst du, dass es das ist, was du tun würdest, aber deine Instinkte setzen einfach ein. Ich fühlte mich ehrlich gesagt wie in ‚Mission Impossible‘. Als ich Jay aufweckte, wurde ich wirklich nervös. Dann fing ich an, wirklich Angst zu bekommen. Ich fing an zu zittern und konnte dann verarbeiten, was gerade passiert war. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Angst. Ich war wirklich ruhig.“ Bis heute hat sie ihren Kindern davon nicht erzählt. „Das würde ihnen wirklich Angst machen. Lange Rede, kurzer Sinn, er nahm all das Bargeld, das wir in einem Rucksack hatten. Am Ende haben wir es zurückbekommen. Wir fanden heraus, wer es war. Es war der Heizungsinstallateur.“