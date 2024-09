Stars Kristin Cavallari: Trennung von Mark Estes nach nur sieben Monaten

Kristin Cavallari and Mark Estes Instagram Feb 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.09.2024, 08:00 Uhr

Kristin Cavallari und Mark Estes haben sich nach sieben Monaten Beziehung getrennt.

Die 37-jährige Reality-TV-Darstellerin und der 24-jährige TikToker der Montana Boyz beendeten kürzlich ihre kurze Romanze. Kristin erzählte dem Podcast-Moderator Alex Cooper während ihres ‚Unwell‘-Tourstopps in Austin, Texas, dass die Trennung „frisch“ sei.

Kristin verriet zuvor, dass sie im September 2023 zum ersten Mal auf Mark aufmerksam wurde, als sie TikTok durchscrollte und ihn sofort „so heiß“ fand. In ihrem Podcast ‚Let‘s Be Honest‘ im März 2024 sagte sie: „Im September scrollte ich und stieß auf diese Boygroup, ich denke, man könnte sie The Montana Boyz nennen. Also frage ich mich: ‚Heilige, wer sind diese Typen?‘ Weil sie so heiß sind. Speziell dieser, den ich als Montana bezeichnen werde.“ Dann erhielt sie eine Nachricht von dem Account der Jungs mit der Zeile „Ich liebe dich“ und lud sie in ihren Podcast ein, wo sie sich sofort mit Mark verstand. Kristin sagte: „Diese Anziehungskraft war schon immer da, aber als ich ihn traf, dachte ich, er ist eigentlich ein wirklich netter, guter Kerl. Er war von Anfang an sehr süß. Er war so lieb zu mir.“

Einen 24-Jährigen zu daten, war dabei gar nicht ihr Ziel gewesen, sondern einfach so passiert. Obwohl sich die Darstellerin natürlich im Klaren darüber sei, wie ihre Beziehung nach außen aussieht, erklärt sie: „Er ist kein typischer 24-Jähriger. Ich denke, es sind viele Dinge. Ich denke, Sex für Frauen wird einfach besser, wenn man älter wird. Denn ich denke, dass Frauen, wenn man Anfang 20 ist und so, in vielerlei Hinsicht unsicher sind. Man macht sich Sorgen um seinen Körper oder wie man aussieht. Ich habe das alles losgelassen und ich glaube, dass ich beim Sex körperlich präsenter bin als je zuvor. Und ich fühle mich so wahnsinnig zu Mark hingezogen. Und ich glaube einfach, dass wir wirklich heißen Sex haben.“ Kristin war zuvor sieben Jahre lang mit dem ehemaligen NFL-Spieler Jay Cutler verheiratet, bevor sie sich 2020 trennten. Sie hat die Söhne Camden und Jaxon sowie Tochter Saylor mit ihrem ehemaligen Ehemann.