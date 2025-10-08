Stars Kristin Davis entschuldigt sich bei Bridget Moynahan für Verhalten am ‚Sex and the City‘-Set

Kristin Davis at And Just Like That premiere - Avalon - May 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2025, 09:00 Uhr

Kristin Davis hat sich bei Bridget Moynahan für ihr Verhalten während der gemeinsamen Dreharbeiten zu ‚Sex and the City‘ entschuldigt.

Die 60-jährige Schauspielerin gab zu, dass sie zu ihrer 54-jährigen Kollegin nicht besonders nett gewesen sei, als sie während der Dreharbeiten zur Originalserie zusammenarbeiteten.

Davis, die in ‚Sex and the City‘ und in der Fortsetzung ‚And Just Like That‘ die Rolle der Charlotte York spielt, sprach in der Podcast-Sendung ‚Are You A Charlotte?‘ von iHeartRadio über ihr Verhalten. Dabei erzählte sie, dass sie unbewusst die Persönlichkeit und Haltung ihrer Figur übernommen habe – besonders im Umgang mit Bridget Moynahan, die Natasha, die Ehefrau von Mr. Big (Sarah Jessica Parkers Filmpartner), spielte. „Normalerweise würde ich mich gegenüber Gaststars – die in der Regel Männer waren – proaktiv freundlich verhalten, weil es eine so beängstigende Situation ist. Aber weil du die Erzfeindin meiner Freundin in der Serie warst, dachte ich wohl: ‚Oh, ich kann nicht mit ihr reden‘. Ich glaube, ich war nicht besonders nett zu dir. Das tut mir wirklich leid, Bridget.“ Moynahan, bekannt für ihre Rollen in ‚Coyote Ugly‘ und ‚Blue Bloods – Crime Scene New York‘, beruhigte ihre ehemalige Kollegin und antwortete: „Es ist jetzt okay. Mach dir keine Sorgen!“ Sie erinnerte sich, dass sie zunächst von Kristins Freundlichkeit verwirrt war, als die beiden später Freundinnen wurden.

Die Schauspielerin erklärte auch, dass sie erkannt habe, wie „dumm“ es sei, sich von den Emotionen ihrer Figur in ihrem wirklichen Leben beeinflussen zu lassen.