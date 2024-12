Stars Kristin Davis: Neuer ,Sex and the City‘-Podcast

Kristin Davis wird einen neuen ,Sex and the City‘-Podcast für iHeartRadio mit dem Titel ,Are You a Charlotte?‘ moderieren.

Die 59-jährige Schauspielerin spielte 1998 zum ersten Mal die Rolle der Charlotte York Goldenblatt in der HBO-Serie. Nach dem Ende der Serie im Jahr 2004 spielte sie in den beiden Spin-off-Filmen ,Sex and the City’ (2008) und ,Sex and the City 2‘ (2010) mit, bevor sie ihre Rolle 2021 in der Revival-Serie ,And Just Like That‘ wieder aufnahm.

Der Titel des neuen Podcasts ist inspiriert von der Frage ,Are You a Charlotte?‘ (dt.: ,Bist du eine Charlotte?’) Sie erzählte ,People‘: „Das sind wahrscheinlich alte Neuigkeiten für dich. Schon lange hat mich niemand mehr gefragt ,Bist du eine Charlotte?‘. Früher war das die Hauptfrage, die mir die Leute in Interviews gestellt haben. Ich glaube, inzwischen nimmt jeder an, dass ich eine bin. Kristin erklärte, dass sie sich selbst als eine Mischung aus ihrer Figur und der Hauptdarstellerin Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) sieht. „Ich meine, ich würde sagen, ich bin eine Charlotte mit etwas Carrie darin. Ich bin wahrscheinlich eher ein Freigeist als Charlotte, was meine Prioritäten im Leben angeht. Einer ihrer Schwerpunkte war immer das Heiraten, was nicht zu meinen Schwerpunkten gehörte. Natürlich ist es schwer, objektiv zu sein“, so Davis. Und Kristin besteht darauf, dass es ihr nichts ausmacht, auf der Straße als Charlotte erkannt zu werden. Sie fügte hinzu: „Ich kann wirklich nicht in die Magnolia Bakery gehen und erwarten, nicht erkannt zu werden, und damit habe ich kein Problem.“

Die Originalserie folgte Carrie und ihren Freundinnen Charlotte, Samantha Jones (Kim Cattrall) und Miranda Hobbes (Cynthia Nixon).