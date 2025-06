Stars ‚Sex and the City‘-Star Kristin Davis: Ihre Serienfigur hat ihr Leben ‚geprägt‘

20.06.2025

Der Star hat nun über die Bedeutung ihrer Figur gesprochen, ihre Entwicklung und die anfänglichen Unsicherheiten.

Kristin Davis ist in ihrer Rolle als Charlotte York weltberühmt.

In einem Interview hat die ‚Sex and the City‘- und ‚And Just Like That‘-Darstellerin nun über die Bedeutung ihrer Figur gesprochen, ihre Entwicklung und die anfänglichen Unsicherheiten.

Sie war nicht nur eine der beliebtesten Figuren im ‚Sex and the City‘-Kosmos, sondern sie ist auch in der Fortsetzung ‚And Just Like That‘ (exklusiv bei Sky WOW) ganz vorne mit dabei: Charlotte York-Goldenblatt. Verkörpert wird sie mittlerweile seit über 25 Jahren von US-Schauspielerin Kristin Davis. Dabei hätte sie sich diese Reise selbst nie träumen lassen. „Ganz ehrlich? Niemals“, so Davis im Gespräch mit der Nachrichtenagentur ‚teleschau‘. „Wir haben damals einfach gehofft, dass irgendjemand einschaltet. Dass es mal Filme geben würde – und dann wieder eine Serie mit denselben Figuren – das hätte niemand erwartet.“ Als sie Ende der 90er-Jahre zum ersten Mal in Charlottes Pumps schlüpfte, war die Figur für sie noch nicht greifbar. Erst durch die Tiefe der Drehbücher und das Vertrauen der Autoren konnte die Figur wachsen – genauso wie Davis selbst. Dass die Schauspielerin heute mit 60 Jahren immer noch Teil des Serienuniversums ist, empfindet sie als kleines Wunder – vor allem in einer Branche, die Frauen oft früh aus dem Rampenlicht drängt. Davis sagte: „Gerade jetzt – in einer Zeit, in der sich so viel wandelt in unserer Branche – ist es ein echtes Wunder, dass wir diese Geschichten noch erzählen dürfen. In unseren Fünfzigern. Also gut – ich bin gerade 60 geworden.“ Trotz aller Zweifel hat sie nie ans Aufhören gedacht. Und heute ist sie vor allem eines: dankbar. „Charlotte ist über all die Jahre mit mir gewachsen – oder ich mit ihr, wahrscheinlich beides. Ich glaube, sie ist einfach ein Teil von mir geworden. Ich hätte nie gedacht, dass eine Figur mein Leben so prägen würde“, so Kristin lächelnd.