Stars Kylie Jenner und Timothée Chalamet wollen zusammen bleiben

CFDA Fashion Awards 2024 - Kylie Jenner - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2024, 11:00 Uhr

Die beiden Stars wünschen sich unbedingt, dass ihre Beziehung funktioniert.

Kylie Jenner und Timothée Chalamet führen eine ziemlich entspannte Beziehung.

Die 27-jährige Unternehmerin ist seit 2023 mit dem Hollywoodstar liiert. Zwischen den beiden soll es bereits seit einer Weile ziemlich ernst sein, denn wie jetzt ein Insider preisgab, wollen Kylie und Timothée unbedingt eine gemeinsame Zukunft. „Ihre Beziehung zu ihm ist großartig und sehr einfach“, hieß es aus Kylies Umfeld. „Er unterstützt sie in ihren Prioritäten und passt sich viel an ihren Terminkalender an. Sie geben sich beide Mühe, damit es funktioniert.“

Kylie, die mit ihrem Ex-Partner Travis Scott die Kinder Stormi (5) und Aire (2) großzieht, bezieht ihren neuen Beau erst seit kurzem in ihr Leben zuhause ein. Seitdem werde der Schauspieler als „Teil der Familie“ betrachtet. Gegenüber ‚PEOPLE‘ berichtete der Insider weiter: „Sie hatten eine verfrühte Weihnachtsfeier zusammen, bevor Kylie Weihnachten mit ihrer Familie verbrachte. Kylie hat viel Zeit gebraucht, um ihn ihren Kindern vorzustellen. Jetzt ist er aber Teil der Familie. Ihre Kinder kennen ihn als ‚Freund‘.“ Ihr Privatleben will Kylie trotz ihrer medienwirksamen Beziehung zu dem ‚Dune‘-Darsteller so weit wie möglich unter Verschluss halten. „Ich weiß es zu schätzen, wenn ich viel Zeit für mich habe“, erklärte Kylie zuletzt im Gespräch mit ‚HommeGirls‘.